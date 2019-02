Im Achimer Rathaus soll die Benefiz-Modenschau stattfinden. (Sebi Berens)

Bürgermeister Rainer Ditzfeld als Model: Das hatten sich die Frauen des Lions-Clubs Verden Kristina-Regina eigentlich gewünscht. Ditzfeld jedoch gab den Damen einen Korb und sagte ab. Den Plänen für den ersten "Achimer Laufsteg“ tut das allerdings keinen Abbruch. Unter diesem Namen veranstaltet der Club am 23. März erstmals eine Modenschau für den guten Zweck. Und das geht wohl nirgendwo präsenter als mitten in der Stadt – genauer gesagt: direkt im Rathaus.

„Diese Location bietet sich einfach sehr gut an“, erklärt Club-Präsidentin Rosemarie Frese die Wahl. Denn immerhin sollen bei der Veranstaltung die Kleidungsstücke nicht nur auf den Bügeln, sondern auch bei einer Schau auf der Rathaustreppe präsentiert werden. Die Idee zu der Benefizveranstaltung war entstanden, weil der Lions-Club nach neuen Möglichkeiten gesucht hatte, Spenden zu generieren. „Wir haben in unseren Reihen zwei Damen, die beruflich in der Modebranche tätig sind, und so ist gemeinsam der Plan entstanden, eine Modenschau zu organisieren“, berichtet Rosemarie Frese.

Hochwertige Kleidungsstücke

Doch mit dem bloßen Plan war es natürlich nicht getan. Die Mitglieder des Lions-Clubs Kristina-Regina hatten ab dem Punkt noch einiges an Arbeit vor sich. Immerhin hatten sie sich vorgenommen, bei der Modenschau hochwertige Kleidungsstücke anbieten zu können. Denn der Erlös der Veranstaltung soll an regionale Projekte für Frauen, Senioren und Jugendliche gehen. Wohin genau, das stehe derzeit noch nicht fest. Zunächst einmal hieß es aber Klinken putzen. „Wir mussten schon einiges an Zeit investieren, unser Konzept genau vorstellen und für unsere Idee werben“, erinnert sich die Präsidentin.

Doch die Mühe hat sich offenbar gelohnt. Über 1000 Kleidungsstücke in allen Größen haben die Frauen zusammenbekommen, hinzukommen noch zahlreiche Accessoires wie Ketten, Taschen oder Halstücher. Neben einigen Kleidungsstücken, die aus dem privaten Fundus stammen und somit „second hand“ sind, gibt es allerdings auch Neuware. „Einige Modehäuser haben einen Teil ihrer komplett neuen Kleidung für uns gespendet“, freut sich Rosemarie Frese. Das führe dazu, dass auch Abendkleider oder sogar Brautkleider mit im Angebot sind.

Für festliche Anlässe

„Die Teile sollen alle zwischen fünf und 50 Euro kosten“, kündigt Rosemarie Frese an. „Ganz exquisite Abendmode könnte vielleicht ein bisschen teurer werden.“ Um sich von anderen Flohmärkten abzugrenzen, haben die Frauen bei ihrer Benefizaktion den Fokus auf hochwertige Kleidung gelegt. Und auch der Zeitpunkt für die Schau ist ganz bewusst gewählt. „Jetzt beginnt wieder die Zeit der Abtanzbälle, Abschlussfeiern und die Hochzeitssaison.“ Und wer sich dafür noch einkleiden müsse, werde bei der Modenschau im Rathaus sicherlich fündig, verspricht die Organisatorin.

Der Großteil der Kleidung sei allerdings Damenmode. „Kleidung für Männer haben wir einfach auch sehr wenig gespendet bekommen“, erklärt sie. Aber auch ohne Herrenkleidung sei die Auswahl an Mode groß genug. Gemeinsam hätten die Mitglieder mehrere Stunden mit dem Sichten und Sortieren der Kleidungsstücke verbracht. Vorführen werden die Kleider im Rathaus dann 13 Models aus den eigenen Reihen. Dazu wird es bei der Modenschau auch Musik und einen Conférencier geben.

Ein Jahr Vorbereitungszeit

„Von der ersten Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung im März haben wir bestimmt ein Jahr an Vorbereitungszeit gebraucht“, sagt Rosemarie Frese. Wenn das Angebot, wie die Organisatoren hoffen, gut angenommen wird, könnte sich die Benefiz-Modenschau zu einer festen Veranstaltung etablieren. „Vermutlich nicht jährlich, aber alle zwei Jahre könnten wir uns schon vorstellen, so etwas zu organisieren.“

Der Verkauf der Mode findet am Sonnabend, 23. März, von 10 bis 15 Uhr im Achimer Rathaus statt. In dieser Zeit wird es dann auch zwei Mal eine Modenschau geben.