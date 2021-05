Ein Radfahrer, viele Autos: Diesen Trend wollen die AzweiO-Kommunen Achim, Oyten und Ottersberg mit ihrer Mobilitätsoffensive gerne umkehren. (Björn Hake)

Ottersberg. Mit breiter Zustimmung bei nur vier Enthaltungen haben die 23 anwesenden Mitglieder des Ottersberger Gemeinderates in ihrer virtuellen Sitzung am Donnerstagabend die Teilnahme des Fleckens Ottersberg am Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ besiegelt. Diese Interessenbekundung durch das Gremium war notwendig, damit der Flecken Ottersberg im Rahmen dieses Förderprogramms einen Projektförderantrag für das Mobilitätsprojekt „Move on“ stellen kann, der bis zum 20. Mai beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg eingereicht werden muss. Verwirklichen soll dieses Projekt, das eine Unterstützung der Fahrradmobilität insbesondere durch die Bereitstellung von Leihfahrrädern vorsieht, derweil die Gesellschaft AzweiO.

Mit dem eigentlichen Ziel, im Schulterschluss erneuerbare Energien zu fördern, haben die Stadt Achim, der Flecken Ottersberg und die Gemeinde Oyten im Juli 2012 die Gesellschaft „AzweiO“ gegründet. Doch obwohl jeder Gesellschafter je 100.000 Euro als Startkapital bereitgestellt hat, konnte das lange Zeit umstrittene Dreier-Bündnis jahrelang keine wirklichen Ergebnisse liefern. Dies soll sich jetzt aber grundlegend ändern, denn die Kommunen haben in den vergangenen Monaten das Thema Mobilität zu ihrer Kernaufgabe gemacht. „Ich freue mich, dass die AzweiO eine neue Lebensaufgabe gefunden hat. Mobilität ist wichtig und wenn es dafür Fördergelder gibt, sollte man die Chance nutzen“, befand Ratsmitglied Reiner Sterna (CDU).

Auch der Einzelhandel soll profitieren

Das Projekt „Move on“ zielt darauf ab, die Fahrradmobilität zu den Kernorten und Einkaufszentren zu erleichtern, indem Leihräder wie etwa E-Bikes und Lastenräder für Bürger zur Verfügung gestellt werden. „Damit sollen die Fahrradmobilität und der Einzelhandel gefördert werden“, erklärte Bürgermeister Tim Willy Weber. Neben den Leihfahrrädern gehören aber auch digital schließbare Fahrradabstellanlagen zur Infrastruktur, die über die App „AzweiO“ bedient werden. In der Mobilitätsregion werden auch weitere Infrastrukturmaßnahmen wie zum Beispiel der Ausbau von Fahrradwegen und die Einbindung der Bahnhöfe aufgezeigt und sollen durch weitere Förderprogramme umgesetzt werden. Mittel- bis langfristig, so das Ziel der drei AzweiO-Kommunen, sollen der Fahrradverkehr sowie CO2-sparende Fortbewegungsmöglichkeiten in der Region ausgebaut werden.

In den Genuss von Fördergeldern für das Programm „Zukunftsräume Niedersachsen“ können derweil nur Kommunen kommen, Anstalten des öffentlichen Rechts sind in der Richtlinie des Förderprogramms nicht berücksichtigt. In Absprache mit Achim und Oyten hat der Flecken Ottersberg die Rolle des Antragstellers übernommen, was durch den zustimmenden Ratsbeschluss am Donnerstag nunmehr möglich gemacht wird. Die Kommunen müssen bei diesem Projekt, dessen Volumen bis zu 500.000 Euro beträgt, einen Eigenanteil von rund 200.000 Euro leisten. Der Flecken Ottersberg müsste wie auch die anderen beiden Kommunen ein Drittel, also bis zu 66.600 Euro, finanzieren.

Als „Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnete Ratsmitglied Ludwig Schwarz (Grüne) den im Rat erzielten Beschluss. „Die AzweiO hat lange Zeit ein Schattendasein geführt und ist dafür von verschiedenen Seiten kritisiert worden. Aber das hat sich in den letzten zwei Jahren geändert“, stellte indes Bürgermeister Weber fest.