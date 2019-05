Ingo Müller heuert bei der Stadt Achim an und darf deshalb nicht mehr im Rat sitzen. (Björn Hake)

Seit 2016 sitzt Ingo Müller für die FDP-Fraktion im Stadtrat. Doch nun will und muss er auf sein Mandat verzichten. Der Grund: Müller ist ab dem 1. Juni Mitarbeiter der Stadt Achim, er besetzt eine vakante Stelle für einen Ingenieur im Bereich Hochbau. Nach dem Kommunalverfassungsgesetz darf er nicht gleichzeitig Abgeordneter der Kommune und Mitarbeiter der Stadt sein.

Ingo Müller (FDP). (FR)

Wegen dieser Unvereinbarkeit hat er nun gegenüber der Verwaltung seinen Mandatsverzicht mitgeteilt, in der nächsten Ratssitzung am 27. Juni soll dieser dann offiziell festgestellt werden. Müller: „Mir fällt dieser Schritt nicht leicht. Gleichzeitig freue ich mich aber, an anderer Stelle für die Entwicklung unserer Heimatstadt tätig sein zu können.“

Fraktionsvorsitzender Hans Baum sagte, dass er sich für Müller freue, der die Stelle „toll ausfüllen“ wird. „Aber es ist schade, dass ich ihn auf politischer Ebene verliere.“ Müllers Platz in der dreiköpfigen Fraktion wird nach den Wahlergebnissen entweder Günter Krebs oder, wenn dieser ablehnt, Marcus Holthusen einnehmen.

Kein Einzelfall

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Ratsherr bei der Stadt anheuert: Im Dezember 2015 etwa legte aus diesem Grund Axel Eggers sein Mandat nieder. Außerdem wird, wie berichtet, in der Ratssitzung auch Philip Nürnberg (CDU) verabschiedet, der aus beruflichen Gründen Platz für Jürgen Striedieck macht.