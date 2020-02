Zu einem Raubüberfall auf ein Schnellrestaurant ist es nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.30 Uhr an der Margarete-Steif-Allee in Achim-Uesen gekommen. Demnach begab sich ein bislang unbekannter Mann zum Ausgabeschalter im „Drive-in“-Bereich und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld von einer 24 Jahre alten Angestellten.

Ein 29-jähriger Kollege der Frau händigte dem Tatverdächtigen daraufhin das Geld aus. Im weiteren Verlauf flüchtete der Mann zu Fuß. „Umgehend eingeleitete Fahndungsaufnahmen führten bisher nicht zum Antreffen des Mannes“, erklärten die Beamten in einer Stellungnahme am Donnerstagmittag.

Täter soll um die 23 sein

Bei dem Tatverdächtigen dürfte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei um einen circa 1,70 Meter großen Mann mit einer schlanken bis normalen Statur im Alter von etwa 23 Jahren handeln. Zum Tatzeitpunkt war dieser Tatverdächtige dunkel gekleidet, er trug Handschuhe sowie eine dunkle Maskierung, die mit weißen Elementen ausgestattet ist. Außerdem soll der Mann eine schwarze Tasche mit weißer Aufschrift dabei gehabt haben. Der Tatverdächtige soll Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum beschriebenen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 mit den Polizeibeamten in Achim in Verbindung zu setzen.