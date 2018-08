Sottrum/Rotenburg. Die Kriminalisten der Rotenburger Polizei fahnden nach zwei maskierten Räubern, die am Mittwochmittag einen Überfall auf ein Friseurgeschäft an der Großen Straße begangen haben sollen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat einer der beiden dunkelhäutigen Männer kurz vor 13 Uhr das Geschäft, in dem sich zu dieser Zeit nur eine Mitarbeiterin befand. Mit dem kurzen Appell "Money!" habe der Unbekannte die Herausgabe der Einnahmen von der 41-Jährigen gefordert, heißt es von der Polizei. Als die Frau nicht sofort reagierte, schlug der Mann ihr mit dem Handrücken kräftig ins Gesicht und griff in die Kasse.

Daraus holte er mehrere hundert Euro Bargeld. Mit der Beute flüchtete er gemeinsam mit einem Komplizen, der vor dem Geschäft gewartet hatte, in Richtung der Straße Am Eichkamp. Dort verliert sich jedoch die Spur der Räuber. Beide Männer werden als dunkelhäutig beschrieben. Der mutmaßliche Haupttäter ist laut Beschreibung des Opfers 180 bis 185 Zentimeter groß und von hagerer Statur. Er trug bei der Tat ein gelbes T-Shirt und eine schwarze Sturmhaube. Sein Komplize sei mit 160 bis 165 Zentimetern deutlich kleiner und von fast kindlicher, hagerer Statur. Er habe ein blaues T-Shirt und ebenfalls eine schwarze Sturmhaube getragen. Großräumige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter nimmt die Rotenburger Polizei telefonisch unter 0 42 61 / 94 70 entgegen.