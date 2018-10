Raumfahrer Thomas Reiter unterhielt das Publikum im Oytener Rathaussaal mit Erzählungen von seinen Abenteuern im All. (Björn Hake)

Seine erste Mission in den unendlichen Weiten des Weltraums startete Thomas Reiter am 3. September 1995 mit dem Raumschiff Sojus TM-22. Am Montagabend legte der erfahrene Raumfahrer eine Zwischenlandung im Oytener Rathaussaal ein. Auf Einladung des hiesigen Rotary Clubs berichtete der 60-Jährige dort vor Publikum über seine Erfahrungen in der Raumfahrt und wagte zudem einen Ausblick auf künftige Entwicklungen im spannenden Themenfeld der Astronomie. Mit insgesamt über 350 Tagen im All hält Reiter den europäischen Langzeit-Rekord. Heute arbeitet er als Berater der europäischen Weltraumorganisation ESA.

Seinen Vortrag hielt Thomas Reiter derweil in einem ausverkauften Rathaussaal vor Gästen aus allen Altersklassen. Bevor es jedoch richtig losgehen konnte, gab Thomas Reiter eine Zusammenfassung seiner Missionen und der Arbeit der ESA. Zweimal wurde Reiter demnach auf internationale Weltraumstationen geschickt. Seine erste Mission führte ihn vor 23 Jahren zur sowjetischen Station MIR. Elf Jahre später flog er zur internationalen ISS-Station. Während seines Vortrages erläuterte Reiter den Aufbau und die Funktionen dieser Stationen.

Die meisten Teile stammen aus Bremen

Dabei erklärte der 60-Jährige auch, welche Teile von der ESA beigesteuert wurden. Die meisten davon seien direkt in Bremen gebaut worden, ließ Reiter wissen. Auch den Start der Mission und die verschiedenen Flugphasen beschrieb er im Detail. „Es ist wirklich nicht angenehm, zwei Tage in so einer engen Kapsel zu verbringen“, sagte er über den Flug zur MIR. Ein Thema, mit dem sich Thomas Reiter an diesem Abend intensiv beschäftigte, war die Frage, warum es überhaupt interessant sei, in der Schwerelosigkeit zu forschen. „70 Prozent der Arbeitszeit dienen der wissenschaftlichen Arbeit“, beschrieb er die Tätigkeiten auf der Station.

Viele chemische und physikalische Eigenschaften seien in der Schwerelosigkeit nicht vorhanden. Als Beispiel für diese These zeigte Reiter eine Kerzenflamme, die in der Schwerelosigkeit blau leuchtet und eine runde Form annimmt. Die Experimente würden dabei viele Fachbereiche abdecken, etwa Biologie und Medizin. Auf der ISS hätte man beispielsweise an Pflanzen gearbeitet, die in der Schwerelosigkeit wachsen. Die Arbeit der Astronauten, erzählte Reiter, würde sich dabei häufig mehr als 16 Stunden hinziehen. Seine Präsentation bereicherte der Raumfahrer mit Bildern und Videos aus der Schwerelosigkeit. Besonders ein Video, das eine Führung durch die ISS zeigte, fand großen Anklang bei den Zuschauern. Als Thomas Reiter versuchte, das Gefühl in der Schwerelosigkeit zu beschreiben oder die Aussicht auf den Erdorbit, fehlten ihm gar ein wenig die Worte. „Das Leben und Arbeiten in der Schwerelosigkeit ist einfach toll“, sagte er knapp.

Bilder aus dem Weltall sprechen für sich

Die mitgebrachten Bilder des Erdorbits und von Naturphänomen sprachen jedoch häufig für sich. „Es wird nie langweilig“, fasste Reiter das Material zusammen. Am Ende machte Thomas Reiter den Schülern im Publikum noch ein wenig Hoffnung für die Zukunft. Nach seiner Auffassung sei es bereits in wenigen Jahren das Ziel, wieder eine Mission zum Mond zu schicken. Zum Abschluss des kurzweiligen Vortrags stellte sich der Raumfahrer den Fragen der Zuhörer. Die meisten davon bezogen sich auf den Alltag im Weltraum. Vor allem die jüngeren Gäste interessierten sich für Dinge, die auf der Erde alltäglich sind. „Hat man im Weltraum gutes Internet?“, wollte ein Mädchen wissen. Dies wurde von Reiter verneint, da die Gefahr zu groß sei, sich Internetviren einzufangen.

Ein besonders interessierter Gast war der elfjährige Julius. Dieser holte sich nach der Veranstaltung für seinen Bruder und sich sogar ein Autogramm von Thomas Reiter. Der Verdener Gymnasiast sei an allem interessiert, was mit Weltraum zu tun habe. An diesem Abend hatten ihn jedoch besonders die Bilder begeistert. „Der Ausblick war faszinierend.“ Für die berufliche Zukunft hat sich Julius aber bereits abgesichert. Sollte es mit einer Karriere als Astronaut nichts werden, könne er auch als Arzt arbeiten.