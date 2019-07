Das Kabarettduo "Flüsterzweieck" stammt aus Wien und will mit seinem Programm den Alltagstrott durchbrechen. (FR)

Noch ruht das Kasch still und friedlich in der Sommerpause. Doch diese Ruhe währt nicht mehr allzu lange. Denn das Kabarett-Programm für die kommenden Monate verspricht unter anderem einen wilden Ritt durch die Musikgeschichte, einen Blick hinter den Vorhang der Ekstase und eine schonungslose Abrechnung mit den Mächtigen im Silicon Valley.

Den Anfang macht in der sonntäglichen Reihe „Statt ins Bett ins Kabarett“ allerdings am 25. August zunächst der Rieder Kabarettist, Musiker und Schauspieler Pago Balke zusammen mit seinen Zollhausboys. Nach dem Erfolg des ersten Programms, mit dem sie gemeinsam über 70 Auftritte in ganz Deutschland hatten, startet mit der Vorpremiere im Kasch unter dem Titel „...geht weiter...“, wie berichtet, die neue Tour. Mit dabei sind neben den drei syrischen Flüchtlingen Ismaeel Foustok, Azad Kour und Shvan Sheikho dieses Mal auch der Musiker Thomas Kriszan und die Sängerin Selin Demirkan.

Kabarett mit Tiefe

Bereits mit seinem dritten Soloprogramm ist dann am 8. September Stefan Waghubinger zu Gast in Achim. Er begibt sich in seinem Programm „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“ auf den Dachboden seines Elternhauses und findet dort den, der er mal war, den, der er mal werden wollte, und den, der er ist. Ein Kabarettabend mit Tiefe erwartet die Besucher hier laut Ankündigung. Mit den Irrungen und Wirrungen unserer heutigen digitalen Welt setzt sich am 22. September dann H.G. Butzko auseinander. Er beleuchtet in seinem Programm „echt jetzt“ auf komische Art schonungslos deren Hinter- und Abgründe. Denn er ist überzeugt: „Die wirklich Mächtigen sitzen nicht auf den Regierungsbänken in den Parlamenten, oder an der Wall-Street, die wirklich Mächtigen sitzen im Silicon Valley.“

Musikalisch, aber nicht weniger lustig wird es dann am 27. Oktober, wenn der Gewinner des deutschen Kleinkunstpreises, Timm Beckmann, und Markus Griess von „Der Familie Popolski“ gemeinsam einmal durch die komplette Musikgeschichte preschen. Dabei bringen sie unter dem Programmtitel „Was soll der Terz ...?“ alle auf die Bühne: Tschaikowsky genauso wie Led Zeppelin, Mozart oder die Foo Fighters. „Und wenn man Pech hat, dann sind die beiden auch noch so richtig in Schlagerlaune“, kündigt das Kasch an.

Duo aus Österreich

Völlige Ekstase verspricht dann am 17. November das österreichische Kabarettduo „Flüsterzweieck“. Nicht weniger als „etwas Großartiges, Bahnbrechendes und Unerwartetes“ versprechen die beiden Frauen mit ihrem Programm „Stabile Eskalation“. Dabei haben sie nach eigenen Angaben immer eine Frage im Kopf: „Wie können wir aus unserem faden und armseligen Alltagstrott ausbrechen und etwas richtig Geiles erleben?“ Die Antwort auf die Frage gibt es in ihrem Programm. Bei dem erwartet das Publikum „kabarettistisches Theater, das durch subtile Komik, unbändigen Sprachwitz und schauspielerische Raffinesse besticht – und sich erfolgreich dagegen sträubt, in eine der gängigen Schubladen zu passen“.

Den Abschluss des diesjährigen Kabarettprogramms macht dann ein Dreierpack. Am 8. Dezember gestalten Liese-Lotte Lübke, Timo Bomelino und Liza Kos gemeinsam einen kabarettistischen Abend im Kasch. Während Lübke sich in ihrem Programm „und wenn schon ...“, mit Themen beschäftigt, die unter die Haut gehen, überzeugt Bomelino in „Man muss die Dinge nur zu Ende“ als ausgebuffter Comedian. Liza Kos indes bringt in ihrem Programm „Was glaub‘ ich, wer ich bin?!“ gleich drei Identitäten auf die Bühne: die „typische“ Russin, die „typische“ Türkin und die „typische“ Deutsche.



Die Vorstellungen von „Statt ins Bett ins Kabarett“ beginnen jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es direkt im Kasch, Bergstraße 2, oder im Internet unter www.kasch-achim.de.