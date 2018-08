Auch wenn Bürgermeister Rainer Ditzfeld der Deutschen Weinprinzessin Laura Lahm am Freitagabend bei der Eröffnung des 11. Achimer Weinfestes auf dem Bibliotheksplatz zunächst einen Abschluss in Weinbautechnik und Gynäkologie (statt Önologie) angedichtet hatte, hatte die junge Frau sichtlich Spaß an der Eröffnungszeremonie. "So nett bin ich selten irgendwo empfangen worden", sagte sie, nachdem sie stilecht in einem roten Cadillac in die Fußgängerzone chauffiert wurde und durchs Spalier der jungen Volleyballer des TV Baden geschritten war – gemeinsam mit Ditzfeld und Gästeführer Manfred Drees (Foto).

Mehr als 100 unterschiedliche Weinsorten aus Deutsch­land und ganz Europa, Winzersekt, Traubensäfte sowie weinhaltige Spirituosen gibt es noch bis Sonntag, 26. August, zu verköstigen. Ebenso versorgen diverse Essensstände die Besucher. Weitere Informationen gibt es online unter www.achimer-weinfest.de.