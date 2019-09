Waldheim-Vorstand Carl-Georg Issing und Schulleiterin Meike Holsten erklären, was es mit der geplanten Verlagerung der Helene-Grulke-Schule auf sich hat. (Sebi Berens)

Carl-Georg Issing: Wir haben eine Kostenschätzung gemacht, das ist allerdings schon zwei, drei Jahre her. Zu Planungsbeginn lag sie bei 3,6 Millionen Euro. Wir merken aber im Zusammenhang mit anderen Bauvorhaben, die wir im Moment haben, dass wir da eher sicherlich in Richtung vier Millionen Euro denken müssen, da die Preise wegen der Baukonjunktur anziehen. Es gibt von daher keine verlässliche Größe, aber die vier Millionen Euro sind ein Orientierungswert.

Meike Holsten: Förderschule ist nicht gleich Förderschule. Nur der Förderbereich Lernen wird komplett bis 2027/28 abgewickelt, aber die anderen Förderschwerpunkte bleiben bestehen. Die Helene-Grulke-Schule ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. Und es handelt sich um den Umzug einer bestehenden Schule.

Issing: Es bleibt bei sieben Kooperationsklassen, die in Allgemeinbildenden Schulen bestehen und bei fünf Klassenräumen, die im Neubau an der Steuben-Allee entstehen, in den die Helene-Grulke-Schule zieht.

Holsten: Die Schülerzahl von rund 84 wird sich nicht verändern. Hier an diesem Standort sind derzeit zwei Klassen im Bereich fünftes bis neuntes Schuljahr. Diese beiden Klassen werden gerne von Eltern angewählt, deren Kinder mit der Anzahl Schüler und dem Tempo in einer Regelschule nicht gut klar kommen. An der Regelschule sind teilweise bis zu 1000 Kinder auf einem Schulhof, hier sind es 35 Kinder aus unseren fünf Klassen.

Holsten: Als wir angefangen haben, über den Schulneubau nachzudenken, merkten wir, dass wir als Schule hier auf dem Gelände der Stiftung Waldheim wie auf einer kleinen Insel leben. Im Sinne von Inklusion streben wir aber raus und möchten mehr in die Gesellschaft gehen. Parallel zum Gedanken, uns räumlich nach außen zu orientieren, gibt es hier eine Platznot. Für unsere Senioren haben wir nämlich nicht genug Räume im Bereich der Tagesförderung. Es war also klar: Gebaut werden muss. Und da die Älteren gerne kürzere Wege haben und wir ein Interesse daran, mehr in die Schullandschaft hinein zu gehen, lag es dann relativ nahe, dass wir als Schule uns bewegen. Raus aus dem kleinen Dörflichen, rein in die Stadt. Davon erhoffen wir uns mehr Kontakt. Die Schüler können zu Fuß einkaufen oder mal mit dem Rad ins Schwimmbad fahren. Jetzt müssen wir immer den Schulbus nehmen oder sind auf die Fahrzeuge der Stiftung angewiesen.

Issing: Es ist sogar eine Win-win-win-Situation. Die Senioren gewinnen, die Schüler gewinnen und letztlich Achim auch, weil das Schulangebot bereichert wird. Die Überlegung, dass wir mehr Räume für den Bereich der Tagesförderung für Senioren brauchen, ist ein handlungsleitender Gedanke gewesen. Wir gewinnen neuen Raum hier auf dem Gelände und die Schule integriert sich in die Stadt. Dafür mussten wir auch den Landkreis Verden ins Boot holen, der das Konzept sehr gut nachvollzogen hat und uns unterstützt. Die Landesschulbehörde ist ebenfalls über die Verlagerung des Gebäudes informiert.

Holsten: Die Schüler unserer Schule kommen aus dem ganzen Landkreis, hier im Kinder- und Jugendwohnbereich der Stiftung lebt nur ein Viertel von ihnen. Die Schüler sind schon seit vielen Jahren auch an unterschiedlichen Kooperationsstandorten, weil wir es wichtig finden, dass sie möglichst viel am gesellschaftlichen Leben und regulären Schulleben teilhaben sowie gemeinsam lernen können. Für viele Kinder wird es ein kürzerer Weg sein, ein paar müssen länger fahren. Unterm Strich ändert sich aber nichts.

Issing: Uns war daran gelegen, nach Achim zu gehen, wo wir schon einige Hilfe-Angebote vorhalten. Bezogen auf den Nordkreis liegt Achim zentraler als Cluvenhagen und wir benötigten eben ein Gelände, auf dem sich der Schulneubau realisieren lässt. Deswegen haben wir frühzeitig das Grundstück an der Steuben-Allee erworben.

Holsten: Wir sind auch mit unseren Kooperationsklassen überwiegend im Nordkreis vertreten, in Oyten, in Völkersen oder in Achim sowie in der Oberschule Langwedel oder in Ottersberg und Posthausen.

Holsten: Wir nehmen auf Schulleitungsebene Kontakt zu anderen Schulen auf und fragen an, ob Interesse an einer Kooperation besteht. Danach fungieren wir als Mieter, mieten einen Klassenraum und einen Gruppenraum an und gehen mit dem Kollegium der Schule zusammen in die Planung der Unterrichtsgestaltung. Man beginnt häufig mit einer Kooperation in Fächern wie Sport oder Kunst und Musik und weitet das dann aus. In Grundschulen haben wir eine Partnerklasse und Partnerlehrer, diese gestalten zusammen den Unterricht, teilen die Klassen auf oder mischen sie.

Holsten: Grundsätzlich stimme ich dem zu. Jedes Kind hat das Recht, am kompletten Schulleben teilzunehmen und gemäß seines Entwicklungsstandes zu lernen und gefördert werden und nicht ausgesondert zu werden. Auch als Förderschule ist unser Leitziel, den Weg in die Inklusion zu beschreiten und ihn nach besten Möglichkeiten für unsere Kinder zu gestalten. Und die beste Möglichkeit, die wir zurzeit für Schüler mit dem Unterstützungsbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung sehen, ist das Modell der Kooperationsklassen. Eine Gesellschaft für alle ist wichtig und richtig, man kann sie aber nicht von heute auf morgen erzwingen.

Holsten: Deren Weiterentwicklung ist schwierig. Wir müssen wirklich bei den Schulen anklopfen und sie von unserem Kooperationskonzept überzeugen. Wir sind davon abhängig, dass die Schulen sich dem Modell öffnen und sie müssen den Platz dafür haben. Gerade in Achim ist es an den Regelschulen räumlich sehr eng und da hat man es als Mieter, der wir ja mit den Kooperationsklassen sind, schwer, weil die Schulen vielleicht selbst ihre Räume brauchen. Daher ist es wichtig, einen eigenen Standort zu haben. Die Türen sind dank der Kooperation zu beiden Seiten offen, so können Kinder auch die Förderschulklassen verlassen und aufgrund ihrer Entwicklung ins inklusive Schulsystem wechseln.

Issing: Es wird sicherlich das eine oder andere gemacht werden müssen. Aber die Grundstruktur und die Raumgrößen passen gut zur künftigen Nutzung, deshalb haben wir uns dafür entschieden. In den Klassenräumen sind mitunter Küchen eingebaut, die dann von den einzelnen Gruppen genutzt werden können. Es kann durchaus sein, dass wir ein paar Toiletten höher setzen müssen, wenn sie von Erwachsenen und nicht mehr von Kindern genutzt werden sollen. Natürlich gibt es Anpassungsprozesse, aber wir müssen nicht grundsätzlich das Gebäude entkernen. Der Aufwand ist verhältnismäßig klein, zumal das Gebäude bereits barrierefrei ist.

Issing: Nein, wir haben die Schule erstmal so geplant, dass der Schulhallenteil räumlich abgetrennt werden kann und die Halle separat zu nutzen ist. Weitere Absprachen gibt es aber nicht. Das Thema steht bei der Umsetzung dieses Gebäudes nicht ganz oben auf der Agenda.

Holsten: Aber, um da keine zu großen Wünsche entstehen zu lassen: Es wird kein Punktspielbetrieb dort möglich sein. Wir reden nicht von einer dreiteiligen Sporthalle, sondern eher von einer Bewegungshalle für Tanzgruppen, Gesundheitskurse oder Ähnliches. Für uns ist die Halle wichtig, weil sich unsere Schüler sehr viel über Bewegung erfahren.

Issing: Sie wird etwa 150 Quadratmeter groß sein und wir müssen sehen, dass wir sie entsprechend unserem Bedarf planen.

Issing: Ich hoffe im Herbst 2021, gerne auch früher. Für einen Bauantrag für solch ein Gebäude mit Brandschutzkonzept und weiteren Gutachten ist ein halbes Jahr Bearbeitungszeit gar nichts, es kann auch ein dreiviertel Jahr dauern mit der Genehmigung. Für die Baubehörde ist dies keine 0815-Immobilie. Zunächst aber ist eine Änderung des Bebauungsplans der erste Schritt.

Das Gespräch führte Kai Purschke.

Zur Person

Carl-Georg Issing (54)

ist seit 2007 Vorstand der Stiftung Waldheim. Er wurde in Westfalen geboten und lebt in Harpstedt im Landkreis Oldenburg. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Meike Holsten (52)

ist seit 2009 Leiterin der Helene-Grulke-Schule der Stiftung Waldheim in Cluvenhagen. Sie wurde in Zeven geboren, lebt in Osterbruch in der Samtgemeinde Tarmstedt und hat zwei Kinder.

Zur Sache

Pläne liegen öffentlich aus

Bis Mittwoch, 18. September, liegen der Planentwurf und die Begründung für den Schulneubau an der Steuben-Allee im Rathaus Achim, Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung (Zimmer 323), während der Besuchszeiten (montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr, dienstags zusätzlich bis 18 Uhr) aus. Die vollständigen Planunterlagen stehen Interessierten auch online unter der Adresse www.achim.de als Download zur Verfügung. Jeder Interessierte, ebenso die sogenannten Träger öffentlicher Belange, kann in dieser Zeit Einsicht nehmen und eine Stellungnahme abgeben.