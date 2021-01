In Achim kam es am Donnerstagmorgen zu mehreren Razzien. Die Polizei ermittelt dort gegen 19 Clanmitglieder. (Christian Butt)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen Wohnungen und Geschäftsräume in Achim durchsucht – parallel fanden nach Angaben der Polizei auch Durchsuchungen in Bremen und Nordrhein-Westfalen statt. Knapp 20 Beschlüsse haben die Beamten allein in Achim vollstreckt. „Achim bildet den Schwerpunkt der Ermittlungen“, sagte Imke Burhop von der Polizeidirektion Oldenburg. Die Ermittlungen führte die Sonderkommission „Clan“ der Polizeidirektion, die von weiteren Polizisten unterstützt wurde. Die Verdächtigen sollen sich des Handels mit Betäubungsmitteln, der Hehlerei, der Geldwäsche und des Sozialbetrugs schuldig gemacht haben. Bei den Durchsuchungen kamen auch Diensthunde zum Einsatz.

Mitglieder des Miri-Clans

„Die Ermittlungen richten sich gegen Teile einer Großfamilie mit türkisch-libanesischen Familienhintergrund“, erklärte Imke Burhop, sagte auf Nachfrage aber nicht, um welche Großfamilie es sich handelt. Dem Vernehmen nach ist es der berühmt-berüchtigte Miri-Clan, zu dem die 19 Personen im Alter zwischen 22 und 48 Jahren gehören, gegen die sich die Verfahren und die Razzien richten. Insgesamt waren rund 300 Polizisten im Einsatz.

Wie Imke Burhop ausführte, setzten ihre Kollegen zudem noch drei Vermögensarreste des Amtsgerichts Achim durch, indem sie „rechtswidrig erlangte Vermögenswerte“ bei den Beschuldigten sicherstellten.

Verdächtige Substanz auf Revier abgegeben

Am späten Vormittag dann rückte die Feuerwehr zum Polizeikommissariat Achim an, wo ein verdächtiger Stoff entdeckt worden war. Welchen Hintergrund dieser Gefahrguteinsatz hat und ob es einen Zusammenhang mit den Razzien gibt, ist noch unklar. Laut Polizei wurde auf der Wache ein Umschlag mit einer unbekannten Substanz abgegeben, von der unklar sei, „ob sie gefährlich ist“. Von der Polizei hieß es zudem: „Verletzte gibt es nicht. Damit das so bleibt, folgen Untersuchungen des Materials“.

Bürger sollen anrufen

Bei Bedarf müssten Bürgerinnen und Bürger sich telefonisch bei der Polizei Achim anmelden, da ein Betreten der Wache derzeit nicht möglich ist. Das Einsatzgeschehen der Polizei Achim sei aber nicht eingeschränkt. Auf der Obernstraße (L 158) vor dem Polizeikommissariat Achim befinden sich derzeit mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes. Die L 158 ist daher in beide Richtungen gesperrt.

Weitere Details zumindest zu den Durchsuchungen kündigte die Polizei bereits für die Mittagszeit an.