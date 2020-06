Der Schießstand in Fischerhude hat Bestandsschutz (Symbolbild). (Louis Kellner)

Wochenlang hat die geplante Reaktivierung des Wurfscheibenschießstands in Fischerhude für Spannung gesorgt. Unter anderem eine Bürgerinitiative und der Nabu-Kreisverband Verden kritisierten das Vorhaben aus Sorge um die umliegende Pflanzen- und Tierwelt. Für Klarheit sorgen soll ein Fragenkatalog der grünen Kreistagsfraktion. Dieser wurde nun im Voraus in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde vom Landrat Peter Bohlmann beantwortet. Besprochen wird die Anfrage im Planungsausschuss im Verdener Kreistag am 16. Juni.

Dem Schützenverein Fischerhude und Umgebung wurde im Jahr 1969 die Baugenehmigung zur Errichtung eines Tontaubenschießstandes in den Wümmewiesen erteilt. „Diese Genehmigung, die vor Inkrafttreten des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt wurde, gilt als immissionsschutzrechtliche Genehmigung fort“, informiert Bohlmann. Im Jahr 2014 habe sich der Verein aufgrund der Bleiverseuchung des Bodens damit einverstanden erklärt, den Schießbetrieb im Wesentlichen ruhen zu lassen, ihn nach erfolgter Sanierung der Anlage aber wieder aufnehmen zu wollen.

Baugenehmigung erteilt

In den Folgejahren sei der Schießstand nachweislich in Einzelfällen für den Schießbetrieb genutzt worden. „Zu einer rechtlich bedeutsamen Nutzungsunterbrechung ist es nicht gekommen, sodass die Anlage nach wie vor Bestandsschutz genießt“, stellt Bohlmann klar. Einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für den Weiterbetrieb der Anlage bedürfe es daher nicht. Eine Baugenehmigung für die Sanierung sei im Februar dieses Jahres erteilt worden.

Stark kontaminierter Boden werde künftig in einem allseits gesicherten Erdwall deponiert. „Auf der Fläche verbleibt schwach belastetes Bodenmaterial, welches die zulässigen Grenzwerte für Park- und Freizeitanlagen einhält“, heißt es vom Landrat. Der Erdwall werde mit einer nach der Deponieverordnung zugelassenen Kunststoffdichtungsbahn abgedeckt, welche unter anderem eine Durchwurzelung verhindere. Da das Gelände laut Bohlmann nicht im ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet der Wümme liegt und das belastete Bodenmaterial gesichert wird, sei nicht mit einer Verschleppung von Schadstoffen in das Überschwemmungsgebiet zu rechnen.

Nach dem Verursacherprinzip müsste der Schützenverein Fischerhude als Betreiber der Anlage einen wesentlichen Anteil der Kosten tragen, teilt die grüne Kreistagsfraktion mit. Doch wie hoch ist dieser finanzielle Anteil? „Der Schützenverein Fischerhude und Umgebung ist Kostenträger der Sanierung“, lässt Bohlmann wissen. Nach Kenntnis der Unteren Bodenschutzbehörde habe der Schützenverein Fischerhude und Umgebung bereits verschiedene Förderanträge gestellt, um das Vorhaben zu finanzieren.

Förderungen für Anlage

Zum Beispiel sei beim Landkreis ein Antrag auf Sportstättenförderung gestellt worden. Die Kosten für die Bodensanierung selbst seien in diesem Antrag allerdings nicht enthalten. Die für die Maßnahmen geltend gemachten Kosten würden sich auf etwa 169 000 Euro belaufen. Der Kreissportbund und der Flecken Ottersberg hätten bereits eine Förderung von jeweils 50 700 Euro zugesagt. Eine abschließende politische Beschlussfassung des Landkreises stehe noch aus und eine Bereitstellung der Mittel sei frühestens Anfang 2021 möglich.

Die Baugenehmigung aus dem Jahre 1969 enthält laut Bohlmann des Weiteren keine Festsetzungen zum Umfang des Schießbetriebs. Dieser werde nach der Reaktivierung im früheren Umfang fortgesetzt. Der Betrieb finde sonntags von neun bis zwölf Uhr, sowie sonnabends und mittwochs von 14 bis 18 Uhr statt. An Feiertagen ruhe der Betrieb und die Gesamtschusszahl pro Schießtermin betrage maximal 900 Schüsse. Der Schützenverein Fischerhude war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.