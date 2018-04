Das Wendemanöver eines 18-jährigen Autofahrers im August 2017 bei Posthausen ging schief: Acht Menschen wurden verletzt. (Björn Hake)

Weil sie keine Erfahrungswerte haben können, sind Fahranfänger anfällig für Fehler. Zu oft sind sie mit dem Auto zu schnell unterwegs und riskieren damit ihr Leben und das Leben anderer. Eine Problematik, die vor zehn Jahren dazu geführt hat, dass die junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren sehr häufig an Verkehrsunfällen mit schweren Folgen beteiligt waren, sodass die Polizeiinspektion Verden/Osterholz deswegen etwas später ein Präventionsprojekt in Kooperationen mit den Fahrschulen ins Leben gerufen hat. Dieses geht nun ins achte Jahr und am Montagmorgen saßen ein Dutzend Fahrlehrer und am Projekt beteiligte Polizisten zusammen, um Bilanz über die Situation im Landkreis Verden zu ziehen und organisatorische Absprachen zu treffen.

Denn unter anderem müssen die Besuche von Polizisten bei den teilnehmenden Fahrschulen organisiert werden. Dort halten sie einen etwa 90-minütigen Vortrag über alles das, was jungen Autofahrern widerfahren kann. Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, zeigen sie Unfallbilder, die allesamt bei echten Unfällen in der Region gemacht sind. "Wir wollen die eklatanten Folgen für die Verursacher und Überlebenden darstellen", erklärte Patrick Wendt den Hintergedanken rund um die Wirkung der Fotos, auf denen zumeist nur ein Fahrzeugwrack und ein Baum, von dem ein bisschen Rinde abgeplatzt ist, zu sehen sind. Ein Beispielbild zeigt, wie der linke Vorderreifen eines Autos durch die Wucht des Aufpralls komplett in den Fußraum des Fahrers gedrückt wurde. "Nach diesem Unfall musste der jungen Fahrerin der Unterschenkel amputiert werden", führte Wendt aus.

Mit der Realität konfrontiert

Darum geht es bei dem Projekt: Die ernsten, manchmal tödlichen Folgen eines solchen Unfalls unverblümt darstellen – am besten auf Straßen, auf denen auch die Fahranfänger aus dem Kreisgebiet unterwegs sind. So nämlich sollen sie nicht der Annahme erliegen, dass ihnen so etwas sowieso nicht passieren kann. Aber auch die Polizei und die Fahrlehrer werden regelmäßig daran erinnert, dass die beschriebenen Szenen an der Tagesordnung sind. "Vergangenes Wochenende sind in Thedinghausen ein Auto und ein Kleinkraftrad kollidiert, beide Fahranfänger, beide danach schwer verletzt", schilderte Wendt.

Was das Präventionsprojekt den jungen Leuten verdeutlichen soll: Schicksale stecken hinter all den Zahlen, die die Beamten jedes Jahr mit der Unfallstatistik veröffentlichen (wir berichteten). So war etwa die Zahl der Toten und Schwerverletzten im Zusammenhang mit 18- bis 24-jährigen Fahrern von 2016 (ein Toter/9 Schwerverletzte) auf 2017 gestiegen (1/22), grundsätzlich aber ist laut Polizei seit 2009 die Zahl der verunglückten Fahranfänger gesunken.

Der Achimer Polizeichef Thorsten Strier, Leiter des Gesamtprojekts ist, sagte dazu: "Die Statistik muss man im Hinterkopf haben, sonst macht Präventionsarbeit keinen Sinn." Bei den Unfallzahlen in Bezug auf junge Fahrer werden als Hauptursachen Abstand, Wild oder Wenden genannt. Oft ist es die zu hohe Geschwindigkeit, die zu geringem Abstand führt oder dazu, dass die Fahrt an einem Baum endet. "Nicht zu vergessen die Ablenkung, etwa durchs Smartphone", warf Wendt ein und brachte die Problematik in Zahlen zum Ausdruck: Wer mit 50 Kilometern pro Stunde unterwegs ist und dabei nur zwei Sekunden aufs Handy schaut, legt in dieser Zeit 28 Meter zurück.

Etwa drei bis vier Mal pro Jahr bekommt eine Fahrschule Besuch von einem Polizei-Duo. Strier sagte, dass die Polizei so etwa 35 Prozent der Fahranfänger erreiche, die über den Landkreis auch ein Fahrsicherheitstraining in Walsrode absolvieren können. Etwa 20 Fahrschulen im Kreisgebiet kooperieren mit der Polizei und nutzen das Präventionsangebot für ihre Fahrschüler.