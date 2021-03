Schmierereien häufen sich

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rechtsradikale Graffiti in Ottersberg

Marius Merle

Hakenkreuze und andere rechtsradikale Symbole sind zuletzt vemehrt in Ottersberg an Hauswände, Brücken und Co. gesprüht worden. Die Polizei ermittelt und spricht nun von „erfolgversprechenden Erkenntnissen“.