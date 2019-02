Idyllisch im Wald zwischen Haberloh und Hellwege liegt die Standortschießanlage, die jetzt ein Thema im Gemeinderat war. (Björn Hake)

Einen Kampf haben Oberstleutnant Gero Riedel und Stabsfeldwebel Martin Andert am Mittwochabend im Hellweger Heimat- und Kulturhaus zwar nicht ausfechten müssen, dennoch hatten die beiden ranghohen militärischen Dienstgrade des in der Rotenburger Lent-Kaserne stationierten Jägerbataillons 91 bei der Sitzung des Gemeinderates einige brenzlige Situationen in Form von bohrenden Fragen von Hellweger Bürgern zu überstehen. Denn schließlich möchte die Bundeswehr ihren Übungsbetrieb auf dem Truppenübungsplatz und der Standortschießanlage in Hellwege ausweiten, was zuletzt laut Gemeindebürgermeister und Ratsvorsitzenden Wolfgang Harling (SPD) nach einem Pressebericht zu Missverständnissen und Irritationen geführt habe.

Dass die Bürger ohnehin erst aus den Medien von den Plänen der Bundeswehr auf dem Areal zwischen Haberloh und Hellwege erfahren haben, monierte etwa Ex-Bürgermeister Erhard Thies in seinem emotionalen Redebeitrag. Um die Diskussion auf sachlicher Ebene zu halten, waren Riedel und Andert daher in erster Linie darum bemüht, die in einem Zeitungsbericht offenbar missverständlich und für die Bundeswehr negativ dargestellten Sachverhalte ins rechte Licht zu rücken. „Es wird in Hellwege nicht mit scharfer Munition geschossen“, erklärte Oberstleutnant Riedel zu Beginn seiner Präsentation, um gleich mal mit dem ersten Missverständnis aufzuräumen. Vielmehr werde zum Üben der jeweiligen Gefechtsszenarien von den Soldaten sogenannte PT-Munition (Plastik-Trainingsmunition) eingesetzt.

Schilderung des normalen Treibens

Riedel war derweil bemüht, den Ratsmitgliedern und Einwohnern das normale Treiben seiner Kompanie auf dem rund 240 Hektar großen Areal zu beschreiben. „Realistisch sind hier 150 Hektar durch unsere Ausbildungseinrichtungen nutzbar“, erklärte der Offizier. So gebe es auf dem Standortübungsplatz mehrere Übungsstätten, beispielsweise einen Biwak-Bereich, eine Panzerwaschanlage, einen PT-Schießstand oder auch spezielle Bahnen zum Testen von Granatpistolen und Mörsermunition. Herzstück der Anlage sei aber die Waldkampfbahn mit mehreren Hindernissen (zum Beispiel Brücke, Hütte und Ruine), an denen die Soldaten für den Ernstfall getrimmt werden. Manchmal sei auch der Einsatz von Pyrotechnik für die Schaffung eines Szenarios notwendig, erklärte Riedel auf Nachfrage aus dem Publikum.

Der Oberstleutnant betonte ebenfalls auf Nachfrage, dass an einem derartigen Szenario immer nur eine „Handvoll Soldaten“ beteiligt seien, die das Waldgebiet durchkämmen, um Gegner aufzuspüren und auszuschalten. Dass durch die verstärkten Aktivitäten auf dem Areal auch mehr Verkehr oder eine größere Lärmbelästigung stattfinden könnte, widerlegte Riedel somit.

Kein zusätzlicher Stress für Anwohner

Weil jedoch ein militärischer Sicherheitsbereich eingerichtet wird, sei das Befahren des Geländes mit einem privaten Fahrzeug verboten. „Wir sind auch dazu berechtigt, Einzelanweisungen zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung auszusprechen“, erklärte Riedel und wies zudem auf den Einsatz der Feldjäger hin, die vor Ort im Einsatz sind und bei Bedarf auch Bußgelder einkassieren. Wege in dem Waldgebiet zu verlassen, um Stellungen zu erkunden, sei derweil auch Spaziergängern untersagt.

Den Anwohnern der Verdener Straße soll laut Riedel kein zusätzlicher Stress entstehen. „Es bleibt beim bisherigen Durchgangsverkehr“, versprach der Oberstleutnant. Dem Wunsch einiger Bürger, den Verkehr möglichst ganz aus Hellwege herauszuhalten und die Stellungen stattdessen über Ahausen und Haberloh anzufahren, musste Riedel allerdings eine Absage erteilen. „Wir haben am Tag nur neun Stunden Zeit, um unsere Rekruten auszubilden. Da spielt das Zeitmanagement eine wichtige Rolle“, sprach er von Umwegen, die man sich nicht leisten könne.

Drohnenflüge geplant

Riedel versprach jedoch, interne Geschwindigkeitskontrollen einzuführen, um die eigenen Leute bei der Fahrt durch Hellwege zu sensibilisieren. „Das ist auch eine Erziehungssache“, räumte er ein, dass sich so mancher Soldat nicht an die Tempolimits hält. Zu guter Letzt war dann Stabsfeldwebel Martin Andert an der Reihe, den Einwohnern eine weitere Sorge zu nehmen. Weil Drohnen als Aufklärungsmittel inzwischen ein wichtiges Instrument auch für die Bundeswehr seien, sollen auf einer Freifläche des Standortübungsplatzes auch Drohnenflüge stattfinden. „Sie werden aber nur innerhalb einer engen Grenze fliegen“, klärte Andert auf. Auch die Tiere am Boden sollen nicht gestört werden. „Die Drohnen fliegen in einer Höhe von 80 bis 90 Metern. Die Tiere werden in keiner Weise gestresst.“ Und auch die Lautstärke beim Drohneneinsatz halte sich in Grenzen.

Bürgermeister Wolfgang Harling zeigte sich nach dem Vortrag des Bundeswehr-Duos zufrieden. „Ziel der Gemeinde ist es, die Belastung für die Bürger und den Erholungsort so gering wie möglich zu halten. Ich finde es gut, dass hier im Rat jetzt alles zur Sprache gekommen ist“, stellte er fest.