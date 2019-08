Viele Bäume im Flecken Langwedel werden vom Bauhof nicht regelmäßig, sondern nur dann zurückgeschnitten, wenn es einen Grund dafür gibt. (Karsten Klama)

Eine Handvoll Festlegungen soll im Flecken Langwedel dafür sorgen, dass der vorhandene Grünbestand auf öffentlichen Gemeindeflächen künftig noch besser erhalten und geschützt wird. Das Anliegen geht auf einen Antrag der WGL-Fraktion zurück, den diese im März gestellt hatte. Bei der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Friedhofsausschusses der Gemeinde am kommenden Mittwoch, 21. August, steht das Thema auf der politischen Agenda.

Grundsätzlich erfolgt die Pflege von Bäumen, Hecken und Sträuchern an gemeindlichen Wegen und Straßen durch Mitarbeiter des Langwedeler Bauhofes. „Die Arbeiten erfolgen regelmäßig in den Wintermonaten unter Berücksichtigung einer turnusmäßigen Abarbeitung und der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten“, teilt die Verwaltung mit. Durch solche angemessenen Rückschnittsarbeiten soll auch in Zukunft sichergestellt werden, dass die Gewächse dauerhaft erhalten bleiben. Aufgrund ihrer Vielzahl sind laut Verwaltung „jährliche Pflegemaßnahmen nach gärtnerisch notwendigen Gesichtspunkten nicht durchführbar“. Viele Bäume werden daher nur dann zurückgeschnitten, wenn sie zu viel Schatten werfen oder eine Gefährdung darstellen.

Fällungen nur in Ausnahmefällen

Dieser nur alle paar Jahre erfolgende Rückschnitt von Bäumen und Büschen erwecke bei den Bürgern oftmals den Eindruck, dass keine angemessene Pflege erfolge, weiß man bei der Verwaltung, verteidigt das Vorgehen aber auch aus naturschutzrechtlicher Sicht: „Denn so können sich die Pflanzen fast uneingeschränkt zu einem wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tiere entwickeln“.

Neben den angemessenen Rückschnittarbeiten soll zum Thema Grünschnitt durch einen politischen Beschluss festgelegt werden, dass die Gewächse nur in absoluten Ausnahmefällen entfernt werden dürfen – nämlich dann, wenn es „aufgrund des Zustandes, zur Vermeidung von Schäden an Wohnanlagen und aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich ist“. Sollte dies eintreten, so hat unverzüglich eine Neupflanzung zu erfolgen. „Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben aber gezeigt, dass Nachpflanzungen in Wohngebieten äußerst schwierig sind“, lässt der Flecken verlauten. Daher empfiehlt sie, festzulegen, dass für solche Fälle unter Einbeziehung der Meinung des Ortsrates Ersatzpflanzungen an einem anderen Standort vorzunehmen. Der jeweils zuständige Ortsrat soll auch das letzte Wort haben.

Für mehr Akzeptanz bei den Anwohnern soll festgelegt werden, dass Verwaltungsmitarbeiter mit den direkt angrenzenden Grundstücksbesitzern im Vorfeld der Pflanzung Gespräche über den Pflanzbereich und die Auswahl der Bäume und Sträucher führen wird. Bei der Auswahl der Gehölze ist laut Gemeinde im Übrigen immer eine Einzelfallprüfung erforderlich. Denn bei schmalen Straßenseitenräumen könnten etwa nur Bäume gepflanzt werden, die keine großen Baumkronen ausbilden. Im Allgemeinen soll zudem laut Verwaltung Folgendes gelten: „Rückschnitte und Baumfällungen in größerem Umfang werden vorab dem Ortsrat beziehungsweise dem Ortsvorsteher/der Ortsvorsteherin per Mail oder dringenden Fällen telefonisch mitgeteilt.“



Die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 21. August beginnt um 18 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen dann unter anderem auch Änderungen von Bebauungsplänen in Völkersen sowie die Festlegung einer Prioritätenliste für den Umbau barrierefreier Haltestellen in Langwedel. Vor und nach der Sitzung findet eine Bürgerfragestunde statt.