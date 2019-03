Der Regen sorgte laut Behörde dafür, dass es zwischen Achim-Ost und Verden-Ost bisher bei je einer Fahrspur bleiben musste. (Michael Braunschädel)

Die vorbereitenden Arbeiten für die Baustelle auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Achim-Ost dauern seit zwei Wochen an – und eigentlich sollten dem Verkehr bereits in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Sitz in Verden hat nun erklärt, weshalb bislang nur ein Fahrstreifen existiert: „Aufgrund der anhaltenden Regenfälle konnten die notwendigen Gelbmarkierungen nur in geringem Umfang aufgebracht werden.“ Die Witterung habe auch keine Alternativmarkierungen zugelassen.

Es sei jetzt aber vorgesehen, dem Verkehr in Fahrtrichtung Walsrode ab Mittwochabend, 20. März, zwei Fahrstreifen mit eingeschränkten Breiten zu bieten. Aber: „Der Verkehr in Richtung Bremen bleibt weiterhin einspurig.“ Die vorbereitenden Arbeiten sollen am Donnerstag, 28. März, abgeschlossen sein. Dem Verkehr stehen laut Behörde dann ab dem 29. März bis zum Abschluss der Arbeiten Mitte August in Fahrtrichtung Walsrode zwei Fahrstreifen und in Fahrtrichtung Bremen ein Fahrstreifen zur Verfügung. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.