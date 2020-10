Die Stadtwerke freuen sich, dass der Wettbewerb so gut angenommen wurde. (Björn Hake)

Die Würfel sind gefallen – oder besser gesagt: Die Stimmen sind gezählt. Sechs Wochen hatten alle Bürger aus Achim und umzu Gelegenheit, für ihr Lieblingsprojekt abzustimmen. Am Montagvormittag nun haben die Stadtwerke Achim die Gewinner ihres Sponsoring-Wettbewerbs verkündet, bei dem sie, wie berichtet, Vereine, AGs, Gruppen und andere Institutionen mit ihren Projekten mit insgesamt 25 000 Euro unterstützen möchte. Auf dem ersten Platz landete nun der Verein Rehkitzrettung Fischerhude. 1780 Stimmen konnte er für sich gewinnen und erhält damit nun 5000 Euro von den Stadtwerken für seine Arbeit. Die Mitglieder suchen im Frühjahr vor der Mahd frühmorgens die Grünlandwiesen mit Drohnen mit Wärmebildkameras nach Rehkitzen und anderen Wildtieren ab, damit diese nicht ins Mähwerk geraten. In dieser Saison konnten so nach Angaben des Vereins allein 108 Jungtiere gerettet werden.

„Wir haben den Verlauf des Wettbewerbs in den letzten Wochen mit Spannung verfolgt und freuen uns jetzt natürlich riesig, dass wir auf dem ersten Platz gelandet sind“, sagt Werner Barz, Mitglied im Vorstand der Rehkitzrettung Fischerhude. Denn das Geld kann der Verein gut gebrauchen. „Wir wollen den Gewinn für neues technisches Equipment ausgeben“, kündigt Barz an. Er selbst und seine Mitstreiter hatten sich schon ganz am Anfang auf der Internetseite, die die Stadtwerke extra für die Aktion eingerichtet hatte, mit ihrem Projekt registriert. „Wir hatten anfangs gehofft, dass wir es vielleicht unter die ersten fünf schaffen, irgendwann zeichnete sich dann aber ab, dass wir es ganz nach vorne schaffen können und da haben wir natürlich noch einmal Werbung für uns gemacht.“ Und das ganz offensichtlich mit Erfolg.

Auf den Plätzen zwei bis fünf, für die die Stadtwerke jeweils 3000 Euro locker macht, landeten mit 1631 Stimmen der Schulverein Etelsen, der für die Grundschulkinder ein großes Spielgerät zum Klettern, Hangeln, Balancieren anschaffen will, mit 1280 Stimmen der Förderverein Otterbad, der damit das neue Planschbecken mit einem mobilen Spielgerät aufwerten möchte, mit 1225 Stimmen die C2 Mädchen des SV Holtebüttel, die eine Mannschaftsfahrt planen und ein Trainingslager veranstalten wollen und mit 1104 Stimmen die Schulimkerei der Achimer Gymnasien, die noch jede Menge Werkzeug und Zubehör für die Arbeit mit den Bienen und das Honigschleudern benötigt.

„Überwältigt von Engagement“

Die Plätze sechs bis zehn gingen an den TSV Daverden, den Verein für Kultur und Geschichte Daverden, SoFa Achim, den TSV Etelsen und den Tennis-Club Oyten. Sie können sich über eine Spende von jeweils 1500 Euro freuen. Der elfte Platz und damit 500 Euro gehen an den TSV Achim. „Wir sind selbst überwältigt von dem Engagement für unsere Region und die Vielfalt der Projekte hat uns begeistert“, sagt Sven Feht, Vorstandssprecher der Stadtwerke. „Wir freuen uns sehr über die vielen tollen Projekte, die bei uns eingereicht wurden und unterstützen das gerne.“

Insgesamt hatten sich seit dem Start der Sponsoring-Aktion 22 Vereine und Institutionen an dem Wettbewerb beteiligt. Die Gewinner sollen nun in einer „kleinen aber feinen“ Veranstaltung geehrt werden, wie es von den Stadtwerken heißt. Und auch für alle, die dieses Mal nicht gewonnen haben, haben die Stadtwerke gute Nachrichten. Denn der Wettbewerb soll nicht die letzte Sponsoring-Aktion gewesen sein. „Wir überlegen, auch im nächsten Jahr das tolle Engagement für unsere Region weiterhin zu unterstützen“, kündigen die Stadtwerke an.