Ordentlich was los in Oyten: Das Frühlingsfest in Oyten profitierte auch von den sommerlichen Temperaturen. (Björn Hake)

Oyten. Das Außenthermometer des Optikers Bode zeigt 22 Grad, die Sonne strahlt, die Menschen tragen T-Shirt und Sonnenbrille. Das Frühlingsfest in Oyten fühlte sich am Sonntag schon wie der Sommer an, ganz so, als wolle die Natur eine Jahreszeit überspringen. Auf einer Strecke von rund 500 Metern reihten sich an der Oytener Hauptstraße zwischen Aldi- und Penny-Markt wieder dutzende Buden und Stände. Zur Mittagszeit zog es immer mehr Besucher hinaus zu den Bierbänken. Und auch die geöffneten Geschäfte entlang der Straße sorgten für Trubel.

Insbesondere Kindern wurde ein buntes Programm geboten. Geradezu begeistert ist die siebenjährige Ellena. Noch immer springt sie auf und ab und ballt ihre Hände. "Die Hüpfburg und das Trampolin waren super", sagt sie. "Und gleich will ich Enten fischen." Neben ihr sitzt die Mutter Gabriela Zitz, die gemeinsam mit ihrem Mann jedes Jahr das Frühlingsfest besucht. Die Familie hat es sich mit kalten Getränken vor dem Restaurant Zum alten Krug gemütlich gemacht. Im Biergarten finden sich fast keine freien Plätze mehr. Haben die Kinder Spaß, bleiben auch die Eltern.

Eine besondere Attraktion wird von einer Gruppe angeboten, die in schwarzen Kutten und schwarzen Lederhosen der strahlenden Sonne trotzt. Einer von ihnen ist Detlef von Bargen, bei dem sich unter der schwarzen Mütze die ersten Schweißtropfen gebildet haben. Aber die Kleidung gehört für den "Biker" dazu. Der 56-Jährige ist mit dem Trike-Stammtisch Bremen und sechs Maschinen zum Frühlingsfest gekommen. Die Motorräder mit zwei Rädern an der Hinterachse sind breit wie ein Kleinwagen, aber doch so lässig wie Peter Fonda im Filmklassiker Easy Rider.

Nächstes Fest steht schon an

Der Vorteil eines Trike: Hinter dem Fahrer entstehen ein bis zwei komfortable Plätz für Beifahrer. Gegen eine Spende können dort Besucher Platz nehmen und eine kleine Spritztour machen. "Das Geld kommt dem Kinderhospiz Löwenherz in Syke zu Gute", erklärt von Bergen.

Er ist gemeinsam mit seinen Bikern zum ersten Mal auf einem Straßenfest in Oyten. Seine Maschine ist rot und glänzt in der Sonne. Sichtlich beeindruckt von dem Gefährt ist der neunjährige Lenny, als er seinen Helm wieder abnimmt und zu seinen Eltern zurück geht. "Total cool, aber auch laut", erzählt er. Die Fahrt ging nur wenige Minuten, einmal beschleunigen und wieder zurück. Die opulenten Maschinen mit ihren lauten Motoren werden von vielen Schaulustigen bewundert, auch wenn sie nicht auf dem Rücksitz mitfahren.

Diese neue Attraktion findet großen Zuspruch, während eine andere die Besucher nicht so recht begeistern will. Eher unscheinbar kommt der "9DVR-Simulator" daher, der mit Virtual-Reality-Brille und beweglichem Sitz eine Rennfahrt simuliert. Am frühen Mittag war der Stand komplett verwaist, etwas später zeigten immerhin drei Technikfreunde ihr Interesse. Dabei hatten die Veranstalter das Hightech-Wunder zuvor angepriesen.

Marktmeister Manfred Masanek zog am Nachmittag trotzdem ein positives Fazit. "Das Wetter hat uns natürlich in die Karten gespielt, aber auch die vielen neuen Sachen haben die Besucher angelockt. Wir sind total ausgebucht."

Masanek betont auch, dass die an den Enden des Straßenfestes postierten Lastwagen keine Reaktion auf die Amokfahrt in Münster gewesen seien. "Die stellen wir dort immer auf", sagt er. Der Verband der Selbständigen (VdS) organisiert 2018 vier Straßenfeste in Oyten. Mit dem Maifest am 1. Mai liegt das Nächste nicht einmal einen Monat entfernt.