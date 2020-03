Bürgermeisterwahl

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Reine Briefwahl für Ottersberger Bürger

Lars Köppler

Die Wahl zum Bürgermeister im Flecken Ottersberg am 26. April wird als reine Briefwahl stattfinden. Das hat Gemeinde-Bürgermeister Horst Hofmann am Freitag in einer Stellungnahme mitgeteilt.