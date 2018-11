Schon nach wenigen Liedern hielt die Besucher nichts mehr auf den Sitzen. Gemeinsam mit Pure Invention sangen und tanzten alle. (Hake)

Achim. Großer Andrang herrschte am Sonnabend im Laurentiushaus. Mehr als 150 Leute waren gekommen, um abends das fünfjährige Bestehen des Akustik-Cover-Duos Pure Invention zu feiern. Das Duo besteht aus Tim Conrad und dem aus Achim stammenden Marcus Keller. Durch den begrenzten Platz im Gemeindehaus mussten die meisten Gäste mit Stehplätzen vorliebnehmen. Trotzdem nahm der Strom an Zuschauern aber nicht ab. Einige mussten sogar, aufgrund mangelnder Plätze, die Veranstaltung an der Tür schon wieder verlassen.

Mehr als drei Stunden spielten Keller und Conrad für ihre Gäste. „Wir haben versucht, die Titel, die uns fünf Jahre begleitet haben, zu zeigen“, erklärten sie später die Länge ihres Konzertes. Ihr Repertoire erstreckte sich dabei von aktuellen Popsongs, bis hin zu weltbekannten Rocksongs wie „Seven Nation Army“. Dabei waren sich die beiden auch nicht zu schade, zwischendurch zu improvisieren, und spielten spontan ihr erstes erfolgreiches Cover von „I follow Rivers“. Alle Songs waren akustische Neuinterpretationen des Duos. Dabei übernahm Tim Conrad häufig den größten Teil des Gesanges und Marcus Keller die instrumentale Unterstützung.

Das Publikum blieb zunächst noch zurückhaltend. Angefeuert von der Band änderte sich dies jedoch schon nach den ersten Songs. Gegen Ende tanzten, klatschten und sangen alle Gäste mit. Eine Besonderheit dieses Abends war der hohe Redeanteil, der von der Band ausging. Da wurde dann schon Mal mitten im Song unterbrochen, um „Ihr kennt ja jetzt den Text und könnt mitsingen“, ins Publikum zu rufen. Auch untereinander stichelte das Duo viel auf der Bühne. „Wie lösen uns übrigens heute auf“, scherzte Marcus Conrad gleich zu Anfang. Eine weitere Besonderheit stellte die sogenannte „Frag die Band-Box“ dar. In der Pause wurden alle Gäste aufgefordert, Fragen aufzuschreiben und sie in diese Box zu stecken. Einige davon wurden dann in der zweiten Hälfte des Konzerts vorgelesen. Vor allem interessierte die Besucher, wann die beiden Musiker wieder in Achim auftreten.

Anlässlich ihres fünfjährigen Bestehens war Pure Invention dieses Mal auch nicht alleine auf der Bühne. Die geladenen Gäste unterstützten das Duo mal gesanglich, mal mit einem Instrument. Unter ihnen war zum Beispiel Chris Kawa, mit dem Conrad und Keller bereits zuvor Musik gemacht hatten und der die Band mit seinem Saxofon unterstützte. Jette Reihe konnte bereits bei der Castingshow „The Voice Kids“ einige Fernsehauftritte verbuchen. Als dritte Gastmusikerin war die Singer-Songwriterin Rike Meyer eingeladen. Diese tourte bereits durch Deutschland, Skandinavien und die Schweiz.

Conrad und Keller spielen bereits seit 2009 miteinander in verschiedensten Bands. Darunter sei sogar eine Heavy Metal Band gewesen. Aber auch alleine machen die beiden bereits ihr ganzes Leben Musik. „Ich habe mal mit Blockflöte angefangen“, erzählte Tim Conrad über seine musikalische Vergangenheit. Dass das Jubiläumskonzert in Achim stattfinden sollte, sei immer ganz klar gewesen. „Wir sind um Achim nie herum gekommen“, verrieten sie nach ihrem Konzert. „Hier sind wir immer gut empfangen worden.“ Außerdem feierten sie ihren allerersten Auftritt als „Pure Invention“ in Achim. „Wir wollten den Leuten deshalb heute etwas ganz Besonderes bieten“, sagten sie über ihren Auftritt.