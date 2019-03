Wer nicht reisebereit und flexibel ist, muss bei XXXLutz Dodenhof mit der Kündigung rechnen. (Björn Hake)

Mit dem Ziel, eine zukunftsfähige Marke am Standort Posthausen zu etablieren, ist vor wenigen Wochen die 75-prozentige Übernahme des Dodenhof-Möbelhauses durch die Möbelkette XXXLutz verwirklicht worden. Wie berichtet, sorgt diese für beide Unternehmen strategische Entscheidung bei den rund 470 Beschäftigten für Verunsicherung, Wut und Angst, weil viele um ihren Job fürchten.

Einschnitte lassen sich nicht vermeiden

Für die XXXLutz-Gruppe mit Sitz in Würzburg, die nach eigenen Angaben in den vergangenen 15 Jahren bundesweit 33 mittelständische Möbelhäuser und 15 angeschlossene Servicecenter in die Unternehmensgruppe integriert hat, sind Einschnitte derweil nicht zu vermeiden. „Es müssen heute verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, die die Basis für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg und natürlich den Erhalt von Arbeitsplätzen legen“, erklärt Unternehmenssprecher Volker Michels. Die Gründe, weshalb sich Mittelständler dazu entscheiden, ihre Unternehmen abzugeben oder Partnerschaften einzugehen, fußen laut Michels auch auf den wirtschaftlich schwierigen Marktbedingungen.

Die Kritik, einen radikalen Personalabbau betreiben zu wollen, will Michels derweil so nicht stehen lassen. Grundsätzlich sei es das Bestreben, alle Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifikation und Erfahrung weiterhin in der deutschlandweit agierenden Unternehmensgruppe einzusetzen. „Sollte dies nicht direkt vor Ort möglich sein, bieten zum Beispiel auch die weiteren insgesamt 46 XXXLutz-Standorte in Deutschland vielfältige Jobangebote“, betont Michels. Mitarbeiter, die sich für diesen Weg entscheiden, sollen Reise- und Übernachtungskosten von der Unternehmensgruppe XXXLutz erhalten. „Zusätzlich kommen hierfür auch Jobs bei unserer Vertriebsschiene Mömax und den Poco-Einrichtungsmärkten infrage sowie Zentralfunktionen, wie etwa Filialbetreuer“, erklärt Michels, der auf das Internetportal karriere.xxxlutz.de mit aktuell rund 800 ausgeschriebenen Stellen verweist. Michels stellt aber auch heraus, dass sich die Beschäftigten durch die Übernahme neuen Herausforderungen stellen müssen und nennt Reisebereitschaft und Flexibilität als wichtige Bestandteile zur Annahme eines alternativen Arbeitsplatzes im Unternehmen.

Dilemma bei eingeschränkter Mobilität

Der Unternehmenssprecher räumt aber auch ein, dass es Mitarbeiter gibt, denen aufgrund eingeschränkter Mobilität kein Angebot zusagt und es daher zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommen könne. „In diesen Fällen wird natürlich immer eine sozialverträgliche Lösung in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und den betroffenen Personen angestrebt“, betont Michels, der zudem auf drei Beispiele zur dauerhaften Erfolgssicherung des Unternehmens verweist.

So entstehe aktuell am Erfurter Kreuz ein komplett neues E-Commerce-Logistikzentrum mit insgesamt 400 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Weitere Neuansiedlungen von Möbelhäusern an Standorten – wie etwa in Hagen, Heidelberg oder Bayreuth – befänden sich im Planungsstadium. „Zudem stellen wir jährlich 1000 neue Auszubildende in mehr als zehn Ausbildungsberufen und Studiengängen ein. Diese Expansion schafft neue und sichert bestehende Arbeitsplätze mit Blick auf das Gesamtunternehmen“, so Michels.