Reiseerinnerungen für heimische Wände

Mit Mapdid wollen Nico Holtkamp und sein Team personalisierte Landkarten auf ein neues Niveau heben. (Björn Hake)

Dass es von der ersten Idee für ein Produkt und der Unternehmensgründung bis zum Verkaufsstart einen sehr langen Atem braucht, das mussten Nico Holtkamp aus Langwedel und Stefan Radtke aus Nürnberg in den vergangenen Jahren erfahren. Mehrere Jahre tüftelten die beiden Gründer vom Start-up Mapdid nebenberuflich an ihrer Idee, personalisierte Landkarten anbieten zu können. „Wir haben uns das anfangs schon einfacher vorgestellt“, erzählt Holtkamp. Aber kürzlich konnten die beiden 39-Jährigen Vollzug melden: Seit rund zwei Wochen ist die Internetseite mit dem Gestaltungseditor online.

Auf Poster, Leinwand, Alu-Dibond oder Galerie-Print kann sich nun jeder seine eigene Landkarte gestalten. Die laut Holtkamp „wirkliche Innovation“ dabei ist die zweite Ebene. Denn hier kann jeder nach Belieben Punkte, Fotos und bald auch Routen an die entsprechenden Orte setzen. So können etwa von bestimmten Reisen in ein Land ganz besondere Erinnerungsstücke erstellt werden. Der Fantasie sind dabei quasi keine Grenzen gesetzt. Denn der Ausschnitt, der auf der Karte erscheinen soll, ist frei wählbar. Ob die ganze Welt, Europa, Deutschland, Norddeutschland oder auch nur der Flecken Langwedel. Gewählt werden kann zudem das Design der Karte, ob schlicht gehalten in schwarz-weiß, detailliert mit Straßennamen oder im Atlas-Style.

„Es gibt natürlich ähnliche Wettbewerber, aber bei keinem ist es so detailliert wie bei uns“, befindet Holtkamp, der außerdem die Hochwertigkeit der Produkte betont. So besitzen etwa selbst die Poster Konturen und sind aus einem widerstandsfähigeren Material als klassische Poster. Außerdem habe man bei Mapdid viel Wert darauf gelegt, dass die Landkarten „designtechnisch attraktiv“ sind. Für diese Entwicklung und auch das Programmieren des Online-Konfigurators haben sich die beiden Gründer schon früh Designer und Entwickler mit ins Boot geholt. „Derzeit sind wir ein Team aus neun Leuten“, erzählt Holtkamp. Vollzeit arbeite jedoch niemand für Mapdid, schließlich müssen dafür erst einmal Gewinne erwirtschaftet werden.

Holtkamp und Radtke sind beide freiberuflich als Unternehmensberater tätig und haben sich darüber auch kennengelernt. Nicht nur für den Job sind sie viel auf der Welt herumgekommen, auch privat reisen beide gerne – was auch nicht zuletzt zur Idee der personalisierten Landkarten geführt hat. Seit drei Jahren wohnt Holtkamp mit seiner Familie wieder in Langwedel, wo er einst aufgewachsen ist. Dort ist auch der Unternehmenssitz von Mapdid.

Zunächst will sich die Firma auf den deutschsprachigen Raum konzentrieren. Aber natürlich lässt sich das Modell laut Holtkamp auch in anderen Länder anbieten, zumal das Team mit Mitarbeitern aus Amerika, Portugal und Ukraine auch schon international aufgestellt ist. Als Hauptvertriebskanal ist der Postversand nach voriger Kartenerstellung im Internet vorgesehen, aber das Team könne sich auch vorstellen, stationär zu verkaufen, etwa auf Reisemessen oder direkt auf Kreuzfahrtschiffen.

Und der Kundenstamm soll auch nicht nur auf Reisebegeisterte beschränkt bleiben. Firmen etwa könnten das Angebot nutzen, um eine Karte von ihren Niederlassungen anfertigen zu lassen, und in Rathäusern könnte eine hochwertige Übersichtskarte von dem Gebiet vor Ort als Blickfang dienen, nennt Holtkamp einige Beispiele. „Es gibt sicherlich ganz viel Entwicklungsspielraum“, ist er sich sicher.

Doch zunächst einmal soll nun geschaut werden, ob auch alles an dem System funktioniert. „Man muss erst an den Markt gehen, um zu sehen, ob es klappt“, ist Holtkamp gespannt, wie die nächste Zeit verlaufen wird. Allzu große Erwartungen wolle das Team zunächst nicht haben. „Aber die Idee ist es schon, irgendwann aus der Beratung rauszugehen und vom eigenen Unternehmen leben zu können“, blickt der Langwedeler in die Zukunft. Dass bis dahin noch viel Zeit und Geld in Mapdid gesteckt werden muss, sei jedoch auch klar. Doch eines haben die Gründer ja schon unter Beweis gestellt: „Den langen Atem bringen wir in jedem Fall mit.“



Weitere Informationen und den Gestaltungseditor finden Interessierte im Internet unter www.mapdid.de.