Bereits zum dritten Mal kamen am Sonntag zahlreiche Läufer in Thedinghausen zusammen, um am jährlichen Erbhof-Lauf teilzunehmen. Direkt am Ortseingang von Thedinghausen fand auch in diesem Jahr wieder der sportliche Wettkampf statt. Wie in den beiden vorherigen Jahren wurde der Lauf erneut vom TSV Thedinghausen organisiert.

Um 12.15 Uhr gingen die ersten Läufer für den Fünf-Kilometer-Rundkurs an den Start. Eine Stunde später fiel dann der Startschuss für den Zehn-Kilometer-Lauf. Bei diesem musste jeder Teilnehmer die Strecke zweimal laufen. Für alle jüngeren Läufer wurde vorab hinter dem Erbhof der 900 Meter lange „Löwenlauf“ abgehalten.

Schon von Weitem waren am Sonntagvormittag die zahlreichen Teilnehmer zu sehen, die sich als Vorbereitung für die fünf Kilometer lange Strecke warm machten. Die Läufer dehnten sich oder machten schon einmal einen Probelauf. Alle Altersklassen waren vertreten. Wer mochte, konnte zum ersten Mal auch als „Nordic Walker“ am Lauf teilnehmen. „Der Wind kommt immer von hinten in Thedinghausen“, meinte Michael Trensen, einer der Hauptorganisatoren, über das Wetter.

Läufer wurden kräftig angefeuert

Trotz der späten Jahreszeit schien die Sonne, und alle Gäste blieben trocken. Aber nicht nur vom Wetter bekamen die Teilnehmer Unterstützung. Freunde und Familienmitglieder warteten am Ziel und feuerten die Läufer kräftig an. Und auch auf der Strecke halfen Anwohner mit Wasser und Motivationsrufen beim Durchhalten.

Die Anmeldung zum Erbhof-Lauf wartete neben dem Schloss. Dort konnten die Läufer in Umkleiden auch in ihre Sportkleidung schlüpfen. Wer noch auf den Beginn seines Laufes wartete oder sich einfach entspannen wollte, konnte das bei einem Stück Kuchen tun.

Der Lieferservice „Teig und Zeug“ verkaufte zudem Pizza für die etwas Hungrigeren. Außerdem konnten die Besucher sich auch über die Inhalte des TSV Thedinghausen informieren. Eine große, alphabetische Liste warb für die verschiedenen Sportangebote des Vereins.

Der Hauptzweck des Erhob-Laufes sei jedoch grundsätzliche ein sportlicher, versicherten die Organisatoren. „Es animiert Leute ein wenig, das Laufen zu üben“, erklärte Michael Trensen das Ziel des Wettbewerbs. Vor allem den Zehn-Kilometer-Lauf nahmen viele zum Anlass, ihre Sportlichkeit unter Beweis zu stellen. „Es gehört schon ein wenig mehr Training dazu“, sagte Trensen.

Doch davon ließen sich viele nicht abschrecken. Mehr als 100 Läufer nahmen am Zehn-Kilometer-Lauf teil. Beim Fünf-Kilometer-Lauf waren es sogar fast 200 Teilnehmer. Jeder, der am Ende das Ziel erreichte, war glücklich über seine erbrachte Leistung. Besonders beim kürzeren Lauf fanden sich viele Teams und Familien zusammen, die die Strecke gemeinsam bewältigten.

Ein Pärchen schaffte es sogar, nebeneinander herzulaufen, während sie noch einen Kinderwagen vor sich herschoben. Ihr Passagier verschlief die ganze Angelegenheit. Moderiert wurden beide Läufe von Jan Kampe, ein Mitglied des TSV Thedinghausen. Dieser spornte die Läufer auf den letzten Metern noch einmal zu Höchstleistungen an.

Geschenkkorb für den Erstplatzierten

Für alle Erstplatzierten gab es einen Geschenkkorb, gesponsert von Edeka-Center Kirchhoff. Die Zweitplatzierten erhielten einen Früchtekorb von der Brunsviga-Apotheke. Alle anderen konnten sich über eine Medaille und eine Urkunde mit ihrer erbrachten Leistung freuen.

Besonders beeindruckend war in diesem Jahr eine Teilnehmerin bei den Frauen. Lena Sommer brach zuerst den Streckenrekord der Frauen beim Fünf-Kilometer-Lauf mit 20 Minuten und 20 Sekunden.

Danach war sie noch fit genug, um auch beim Zehn-Kilometer-Lauf teilzunehmen und auch dort die diesjährige Bestzeit der Frauen, mit 40 Minuten und 38 Sekunden zu erreichen. Bei den Herren gewann den Fünf-Kilometer-Lauf Fisha Wrede mit 17 Minuten und 39 Sekunden und Abiel Hailu den Zehn-Kilometer-Lauf mit 33 Minuten und 16 Sekunden.