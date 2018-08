Auch für sie fand sich noch ein Plätzchen im kühlen Nass: Die Familie Rinnert (Mutter Johanna, Sohn Emanuel, Vater Stephan und Tochter Margareta) erhalten als 40 000. Besucher Glückwünsche von Schwimmmeister Thomas Becker (links) und Bürgermeister Andreas Brandt (rechts). (Björn Hake)

Langwedel. Sonne satt mit Temperaturen bis zu 36 Grad. Und das am vorletzten Tag der Sommerferien. Da ist es wenig verwunderlich gewesen, dass das Burgbad Langwedel auf der Suche nach einer Abkühlung am Dienstag einmal mehr zum Besuchermagnet wurde. Dass die Bewegungsfreiheit in den Becken durch die Menschenmenge eher begrenzt war, schien dabei den wenigsten Gästen etwas auszumachen. Oder sie sind inzwischen schon erprobt im Massenbaden. Schließlich hat die anhaltende Hitzewelle vor und auch quasi während der gesamten Sommerferien dazu geführt, dass Langwedels Bürgermeister Andreas Brandt von einem Rekordsommer spricht. So konnte am Dienstagnachmittag die Bestmarke von dem bereits 40 000. Besucher geknackt werden. In den vergangenen 15 Jahren hatte der Wert nur einmal überhaupt knapp oberhalb von 30 000 gelegen.

Den Jubiläumsbesucher stellte die Familie Rinnert aus Achim. Sie durfte sich über eine Familienkarte für die kommende Saison und ein Federballset freuen. Apropos Achim. Das Freibad in der Nachbarkommune ist wegen Umbauarbeiten ausgerechnet in diesem Sommer geschlossen. Und sind die hohen Temperaturen natürlich als Hauptgrund für den Besucheransturm in Langwedel anzusehen, berichtet Schwimmmeister Thomas Becker davon, dass auch viele Achimer für eine Abkühlung in diesem Jahr den Weg nach Langwedel gewählt haben. Für die Familie Rinnert sei aber schon in den vergangenen Jahren die Tendenz da gewesen. "Wir sind auch sonst meist nach Langwedel gefahren", sagte Stephan Rinnert. Das Achimer Bad habe schlicht zu wenig für Kinder geboten.

Mehr als 1600 Besucher an nur einem Tag habe Becker in diesem Jahr schon gezählt. Der Schwimmmeister hat in diesem Sommer alle Hände voll zu tun, Unterstützung bekommt er von den ehrenamtlichen Helfern der DLRG-Gruppe Langwedel. Vergangenes Jahr hatte es Becker deutlich ruhiger angehen können. Wegen der meist schlechten Wetterbedingungen wählten die ganze Saison über nur rund 17 000 Gäste den Weg ins Burgbad. Obwohl er nun mehr Arbeit hat, sei es so wie dieses Jahr "natürlich schöner". Auch die Kioskbetreiber werden nicht traurig über die diesjährige Mehrarbeit sein. Denn nach der Übernahme im vergangenen Jahr und den sehr mäßigen Verkäufen von Eis, Pommes und Co. hatten sie laut Brandt schon überlegt gehabt, ob sich das Geschäft überhaupt lohne. In diesem Jahr wird das auf jeden Fall so sein. Auch am Dienstag entwickelte sich vor dem Kiosk fast dauerhaft eine Schlange.

Während die vielen Besucher also das Portemonnaie der Kioskbetreiber füllen, wird der Gemeindesäckel hingegen – anders als man annehmen könnte – dadurch nicht entlastet. Denn die Rechnung – mehr Gäste gleich mehr Einnahmen gleich geringerer Zuschuss von der Gemeinde – geht nicht auf, wie Brandt betont. Schließlich liegen die Eintrittspreise nur bei ein und zwei Euro und viele haben eine Dauerkarte. Gleichzeitig steigen die anfallenden Betriebskosten durch mehr Besucher aber merklich an. Der Ergebnishaushalt für 2017 weist einen Zuschussbetrag des Flecken Langwedel für das Burgbad von fast 270 000 Euro aus. Sehr wahrscheinlich, dass dieser Wert für 2018 dann nochmals steigt. Infrage gestellt wird diese Ausgabe aber im Rathaus nicht. "Ein Bad gehört zu einer guten Wohnqualität dazu", betont der Bürgermeister.