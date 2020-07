Hat bald eine erfolgreiche Saison hinter sich: Rainer Bruns, Inhaber des Erdbeerhofs Bruns. (Björn Hake)

Auf dem Erdbeerhof Bruns in Bassen geht die diesjährige Pflücksaison langsam aber sicher zu Ende. Inhaber Rainer Bruns ordnet die vergangenen Wochen als vollen Erfolg ein. Dabei spielten dem 56-Jährigen sowohl die guten Witterungsbedingungen als auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in die Karten.

Erdbeeren gehören zweifelsohne zu den beliebtesten Früchten der Deutschen. Das Aroma der roten Früchte ist frisch geerntet am intensivsten. Um dieses Geschmackserlebnis erleben zu können, pilgerten in diesem Sommer unzählige Besucher zum Erdbeerhof Bruns in Bassen und bescherten den Verantwortlichen ein Rekordjahr. „Es war definitiv die beste Erdbeersaison, die wir hier in den letzten 20 Jahren erlebt haben“, sagt Rainer Bruns. Dies lag zum einen daran, dass die zahlreichen Erdbeerpflanzen, die sich auf insgesamt sechs Hektar verteilen, durch die positive Wetterlage ausgiebig gedeihen konnten. Zum anderen mussten die Pflanzen im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht neu gesteckt werden, was eine größere Ernte garantierte. „Wir können uns da nicht beschweren und sind mit der Entwicklung dieser Saison sehr zufrieden“, freut sich Bruns.

Inmitten der Corona-Pandemie öffnete der Hof am 28. Mai seine Tore. Zu dieser Zeit war noch nicht abzusehen, wie stark das Interesse am eigenständigen Erdbeerpflücken in diesem Sommer sein wird. Da viele Menschen aufgrund der Pandemie nicht in den Urlaub fahren konnten, versuchten sie sich die Zeit mit Ausflügen in der unmittelbaren Umgebung so schön wie möglich zu machen. Verbunden mit zeitweise sommerlichen Temperaturen pilgerten an manchen Wochenenden einige Hundert Besucher in Richtung Erdbeerhof – was den Inhaber aber auch vor ganz neue Herausforderungen stellte. „Teilweise mussten wir vier Ordner einsetzen, damit die Parksituation hier nicht komplett eskalierte“, sagt Bruns. Er habe aber auch Verständnis für das große Interesse: „Na klar, viele sehen das hier als Event an und wollen sich einen schönen Tag machen. Quasi das Beste aus der aktuellen Situation machen.“

So auch Nicole Haar, die an diesem Tag gemeinsam mit ihren beiden Kindern das mitgebrachte Körbchen füllt und in jedem Jahr mindestens einmal den Erdbeerhof besucht: „Ich musste bei dem schönen Wetter nicht lange überlegen, mal hier her zu fahren. Aus den Erdbeeren wollen wir uns eine leckere Marmelade zubereiten.“ Ähnliche Absichten hat auch Imke Blome, die sich selbst als Stammkunde bezeichnet und an diesem Tag Erdbeeren für einen ganz besonderen Anlass pflückt: „Bei uns steht bald eine große Konfirmationsfeier an. Ich mache dazu einen großen Erdbeerkuchen.“

Sicherheit steht an erster Stelle

Dass bei dem ganzen Trubel auch mal die eine oder andere Erdbeere insbesondere durch Kinder aus Versehen zertreten wird, stört Rainer Bruns nicht: „Wir betonen immer wieder, dass wir hier sehr kinderfreundlich sind und das verschmerzen können.“ An oberster Stelle steht in dieser Saison im Zeichen von Corona aber natürlich die Sicherheit. So herrscht für die Besucher im Wagen- und Kassenbereich eine strenge Maskenpflicht. Auf dem Erdbeerfeld muss derweil ein Mindestabstand von zwei Meter eingehalten werden. „Maske war in diesem Sommer wohl das meist gebrauchte Wort hier. Es kommt schon oft vor, dass wir einige Kunden auf die Spielregeln hinweisen müssen, doch diese werden meistens sehr gut umgesetzt“, erzählt der 56-Jährige.

Beim Erdbeerhof Bruns können allerdings weit mehr als nur Erdbeeren erworben werden. Die Saison zum Himbeeren-Pflücken etwa geht noch bis Ende des Monats. Am Eingang finden die Besucher zudem eine kunterbunte Auswahl an Tomaten-, Kirschen-, Kartoffel- oder Bohnen-Körbchen. Diese regionalen Produkte kommen bei den Kunden so gut an, dass man auch in Zukunft an der großen Bandbreite festhalten will. „Es rundet unser Sortiment perfekt ab“, sagt der Inhaber.

In diesen Tagen enden für Rainer Bruns und sein Team sieben arbeitsintensive Wochen. Egal ob regelmäßige Bodenkontrollen oder stufenweises Wässern, die Arbeit hat sich am Ende in jedem Fall gelohnt. „Der große Hunger ist jetzt erstmal gestillt und kommt hoffentlich nächstes Jahr wieder“, scherzt Bruns.