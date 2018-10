1915 wurde das alte Rektorhaus in Ottersberg erbaut. 1999 war der Abriss eigentlich schon beschlossene Sache. Doch der Widerstand aus der Bevölkerung gegen das Vorhaben war so groß, dass das Bauwerk gerettet werden konnte. (Viola Heinzen)

Es war ein harter Kampf um die letzte Jahrtausendwende herum, den der für diese Zwecke erst neu gegründete Ottersberger Kulturverein im Rektorhaus geführt hatte, um das historische Jugendstilhaus Am Brink zu erhalten. Denn der Gemeinderat hatte 1999 beschlossen, das geschichtsträchtige Rektorhaus abzureißen, um zusätzlichen Bauplatz zu schaffen. Doch gegen dieses Vorhaben regte sich massiver Widerstand, es kam zur Gründung des Kulturvereins, der sich letztlich mit Erfolg für den Erhalt des Gebäudes einsetzte.

2001 wurde mit dem Flecken Ottersberg ein Nutzungsvertrag geschlossen, es folgte dank des Einsatzes der Vereinsmitglieder, der Bereitschaft zur Finanzierung durch die Gemeinde und zahlreicher Spenden eine aufwendige Instandsetzung des Rektorhauses. Inzwischen hat sich das Gebäude längst als Kulturstätte im Herzen Ottersbergs etabliert. So konnte der Verein in diesem Jahr guten Gewissens die Nutzungsvereinbarung mit dem Flecken zum 31. Dezember kündigen. Somit wird die Gemeinde dann wieder Eigentümer des mehr als 100 Jahre alten Bauwerkes sein.

Vor der Abrissbirne gerettet

Das heißt aber natürlich nicht, dass der Kulturverein das vor fast 20 Jahren vor der Abrissbirne gerettete Domizil nicht weiter nutzen möchte. „Die Kündigung wird von dem Wunsch begleitet, dass die Gemeindeverwaltung die Nutzung des Rektorhauses weiterhin in der bisherigen Form fortführt, das heißt, die Räumlichkeiten sollten Vereinen, Institutionen und Vereinigungen wie bisher überlassen werden“, heißt es in der Anlage an das Kündigungsschreiben. „Der Verein möchte weiter mit dem Rektorhaus identifiziert werden“, betont der Verein außerdem und bittet ausdrücklich darum, den sogenannten „Blauen Raum“ neben der Hospizhilfe weiterhin als alleiniger Nutzer zur Verfügung gestellt zu bekommen. Außerdem möchte der Kulturverein das jetzige „Musikzimmer“ im ersten Stockwerk als Archiv nutzen. Weiterhin sollen Vortragsveranstaltungen der Geschichtswerkstatt sowie die Jahreshauptversammlung des Vereins in den Räumlichkeiten stattfinden können. Die Überlassung für all diese Nutzungen sollte unentgeltlich erfolgen, hofft der Kulturverein in dem Schreiben.

Mit der Rückübertragung des Bauwerkes an den Flecken muss dieser nun in seine Haus-, Benutzungs- und Entgeltordnung für die Anmietung von Räumen das Rektorhaus mit aufnehmen. Die Verwaltung schlägt folgende Preise vor: je Tag 15 Euro, je Wochenende 25 Euro, je volle drei Tage 40 Euro und je Woche 80 Euro. „Hinzuweisen ist aber darauf, dass sowohl die Nutzung durch die Kreisvolkshochschule – von der eine Anfrage vorliegt – und durch Vereine und Vereinigungen mit Sitz in Ottersberg, die von der Körperschaftssteuer befreit sind, von der Entrichtung des Nutzungsentgeltes befreit sind“, heißt es von der Verwaltung. Somit könnte der Kulturverein die Räume wie gewünscht weiterhin kostenfrei nutzen.

Über diese Änderung der Ottersberger Haus-, Benutzungs- und Entgeltordnung entscheidet der Ausschuss für Kultur und Bürgerbeteiligung in seiner Sitzung am Donnerstag, 18. Oktober (ab 19 Uhr im Ratssaal). Wie bereits politisch beraten, soll die Vergabe der Nutzung zukünftig durch die Gemeindebücherei verwaltungsseitig übernommen werden. Die gezahlten Nutzungsgebühren sollen dann der Bücherei als Mehreinnahmen zur Verfügung stehen.