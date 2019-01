Janina Illing (links) vom Reiterverein Fischerhude sowie Michael Kallhardt und Petra Horeis vom Heimatbund sind in diesem Jahr die treibenden Kräfte bei der Organisation des Fischerhuder Maifestes. (Björn Hake)

Die Riesensause hat schon fast Kultstatus und zieht alljährlich Tausende von Besuchern an. Die legendäre Maifeier in Fischerhude hat sich längst überregional einen Namen gemacht. Und auch diesmal dürften die Vergnügungssüchtigen bei der mehrtägigen Feier im Ort auf ihre Kosten kommen. Jedes Jahr lassen sich die sieben an der Organisation beteiligten Vereinen ein neues Credo für das Spektakel einfallen. "De Welt to Gast inne Hu'e" – oder, um es auf Hochdeutsch auszudrücken: "Die Welt zu Gast in Fischerhude" – lautet die Losung für das diesjährige Spektakel, das am 28. April mit dem Aufstellen des Maibaums beginnen und erst am 4. Mai mit einem Konzert der österreichischen Partyband „Alpenstarkstrom" ausklingen soll.

Um die unter dem Motto „Vom Dorf fürs Dorf“ stehende Großveranstaltung überhaupt auf die Beine stellen zu können, haben sich der Heimatbund, der Reiterverein, der Sportverein, die beiden Schützenvereine, der Fischereiverein und die Ortsfeuerwehr verbündet und eine Veranstaltungsgemeinschaft gegründet, in der die Vorsitzenden der sieben Vereine als Geschäftsführer fungieren. Nach dem Rotationsprinzip wird das Fischerhuder Maifest seitdem von diesen Vereinen organisiert. Zwar sind die Feinplanungen für das Fest noch längst nicht abgeschlossen, dennoch können sich Festwagenbauer, Fußgruppen und Einzeldarsteller schon ans Werk machen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Denn so viel ist schon mal sicher: Das Fischerhuder Maifest 2019 soll alle Generationen anlocken und das Publikum mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm bei Laune halten. „Wir wollen Jung und Alt ansprechen und die Nachbarschaft motivieren. Darauf wird unser Heimatabend aufgebaut“, erklärt Michael Kallhardt vom Heimatbund, der in diesem Jahr gemeinsam mit dem Reiterverein federführend bei der Organisation im Sattel sitzt. Der Heimatabend ist traditionell neben dem großen Umzug das Herzstück der tollen Fischerhuder Tage.

Was sich derweil hinter dem Motto „De Welt to Gast inne Hu'e“ konkret verbirgt, damit halten die Macher rund drei Monate vor dem Startschuss noch hinterm Berg. Wohl aber soll es sich als Thema sowohl auf den mit Bühnenunterhaltung gefüllten Heimatabend beziehen, als auch die Teilnehmer des Festumzuges inspirieren. „Wir wollten ein Thema, das nicht gleich negativ belegt ist und wollen bewusst die Politik außen vor lassen“, sagt Janina Illing vom Reiterverein Fischerhude. Und Petra Horeis vom Heimatbund ergänzt: „Wir denken da ganz global.“

Eine Neuerung beim Maifest in diesem Jahr ist das Aufstellen eines Maibaums auf dem zentralen Festplatz an der Fischerhuder Dorfwiese, mit dem laut Michael Kallhardt eine alte Tradition wiederbelebt werden soll. Die Zeremonie soll nach dem Gottesdienst in der Nähe des alten Spritzenhauses abgehalten werden. Für den Maibaum wird derweil dauerhaft eine Hülse in die Erde gelassen, um die Tradition alljährlich wiederholen zu können. Mit dem „Tanz in den Mai“ beginnt indes am 30. April das eigentliche Programm der Maifeierlichkeiten. Die Veranstaltung hat im vergangenen Jahr mehr als 2000 Besucher angelockt, allerdings auch einige Menschen, die ihre Nerven nicht im Griff hatten.

Damit Störenfriede in Schach gehalten und körperliche Auseinandersetzungen verhindert werden können, wird auch in diesem Jahr wieder eine Sicherheitsfirma für Ordnung sorgen. „Ohne Security geht es leider nicht mehr. Der Sicherheitsdienst hat sich bewährt“, erklärt Michael Kallhardt. Der Spaß soll darunter aber nicht leiden. Schon gar nicht beim großen Festumzug, der sich am 1. Mai durch Fischerhude und Quelkhorn schlängeln wird.

Eine Zelt-Disco wie in den Vorjahren wird es diesmal nicht geben, wohl aber die zünftige Sause mit „Alpenstarkstrom.“ Die österreichische Partyband soll auch die älteren Semester auf die Tanzfläche locken. Karten für diese Veranstaltung sollen in Kürze bei diversen örtlichen Geschäften erhältlich sein.