Rund 36 Meter lang ist die Rennstrecke auf dem Dachboden. (Michael Galian)

Packende Überholmanöver, folgenschwere Karambolagen oder zeitraubende Boxenstopps – was sich in Oyten zumeist einmal im Monat ereignet, klingt angesichts dieser Beschreibungen nach großem Motorsport. In gewisser Hinsicht ist es das auch, aber eben doch einige Nummern kleiner als die Wettkämpfe auf den Rennstrecken mit echten Fahrzeugen. Denn in Oyten – genauer gesagt auf dem Dachboden einer Scheune an der Lindheimer Straße – gehen die Fahrer mit ihren ferngesteuerten, nur wenige Zentimeter großen Autos an den Start. Arne Kuhlmann hat dort eine überdimensionale Carrera-Bahn errichtet und lädt regelmäßig zu Rennabenden ein. Und dafür nehmen die Teilnehmer auch durchaus den ein oder anderen Kilometer Anfahrt in Kauf. Unter anderem aus Hamburg oder Vechta kommen Carrera-Begeisterte nach Oyten.

Erste Rennerfahrungen sammelte Kuhlmann schon in früher Kindheit. „Die Nachbarn hatten eine relativ große Carrera-Bahn“, erinnert er sich zurück. So groß wie seine Strecke war sie nun auch beileibe nicht. „Da steckt aber auch ein bisschen Arbeit drin“, betont er, dass man so eine Bahn nicht mal eben aufbauen kann. Begonnen hatte alles vor fast sechs Jahren mit einem Starterpaket, danach reifte die Idee, die kleine Strecke auszubauen. „Aber man kann nicht einfach loslegen und Teile kaufen. Man plant die Strecke mit einem Computerprogramm“, erklärt der 36-Jährige. Und dann galt es auch noch, die nötigen zusätzlichen Stromanbindungen zu legen.

Digitale Zeitmessung

Denn bei der Rennstrecke von Kuhlmann läuft alles digital. Auf die Tausendstel-Sekunde genau werden die Rundenzeiten gemessen und auf einem Bildschirm für alle sichtbar angezeigt. Etwas mehr als 36 Meter müssen die kleinen Fahrzeuge pro Runde zurücklegen. Der bisherige Rekord liegt bei 7,9 Sekunden. Aufgestellt allerdings mit einem getunten Auto. Wenn sich Kuhlmann mit Gleichgesinnten für Rennabende trifft, dann wird auf das Tunen jedoch verzichtet. Rundenzeiten im Bereich von zwölf bis 13 Sekunden sind dann normal – wenn der Rennwagen denn in der Spur bleibt.

Bis zu sechs Autos können gleichzeitig auf der Strecke unterwegs sein, Überholmanöver sind durch Spurwechsel möglich. (Michael Galian)

Dadurch, dass für die Rennen die Magnete aus den Carrera-Fahrzeugen herausgebaut werden, besteht nämlich die Gefahr, dass diese in den Kurven bei zu hoher Geschwindigkeit aus der Spur rutschen. Fingerspitzengefühl ist also gefragt. Damit sich der Zeitverlust aber auch im Fall der Fälle in Grenzen hält, stehen um die Strecke herum immer Leute, die die Fahrzeuge wieder auf die Spur setzen. Zwei Spuren gibt es, sodass Überholmanöver möglich sind – gewechselt werden können die Spuren an den Weichen per Knopfdruck.

Virtuelles Auftanken

Erfolgt der Wechsel der Spuren im falschen Moment oder wird er versäumt, kann es natürlich auch schnell zu Unfällen kommen. Ist die Schuldfrage direkt eindeutig zu erkennen, werden auch Strafen verteilt. Der Verursacher muss dann für eine Zeitstrafe in die Box. Apropos Box: Nach einer gewissen Anzahl an Runden muss dort jedes Fahrzeug hingesteuert werden. Denn digital wird nicht nur die Zeit gemessen, sondern auch berechnet, wann getankt werden muss. Durch einen Stopp in der Box kann die digitale Treibstoffanzeige dann wieder aufgeladen werden.

Über die Holzleiter geht es auf den Dachboden. Arne Kuhlmann hat dort die Carrera-Bahn aufgebaut. (Michael Galian)

Zuletzt sind Kuhlmann und seine Mitstreiter so verfahren, dass es über das Jahr verteilt Renntage gab, deren Einzelwertungen dann für die Saisonbilanz gezählt haben. Rennausfall drohte bisher nur bei zu kalten Temperaturen, denn der Dachboden ist nicht isoliert. „Wir sind aber auch schon mit Schal und Handschuhen gefahren“, erzählt der Oytener, der aber plant, die Rennlokalität energetisch auszubessern. Der Ablauf eines Rennabends ist meist identisch: Nach einer Startrunde, um die Startpositionen zu ermitteln, folgen mehrere Qualifizierungsrennen und am Ende das Finale. Natürlich können je nach Teilnehmerzahl nicht alle Fahrzeuge auf die Strecke, bis zu sechs Rennautos sind aber gleichzeitig unterwegs.

„Fahrzeugpflege ist sehr wichtig“

Um dann im direkten Wettstreit die Nase vorn zu haben, müssen gewisse Vorkehrungen getroffen werden. Tunen ist nicht erlaubt, aber „die Fahrzeugpflege ist sehr wichtig“, betont Kuhlmann. Und so sind die Fahrer vor und zwischen den Rennen damit beschäftigt, ein bisschen an ihren Boliden zu werkeln. Da werden Schrauben nachgedreht, mit einem Pinsel für die Sauberkeit gesorgt oder mit Schleifpapier oder Klebeband die Reifen gereinigt.

Wie viele Begeisterte für dieses Hobby es gibt, habe Kuhlmann erst gar nicht gewusst, als er die überdimensionale Bahn errichtet hat. „Und dann habe ich mich erschrocken, wie viele Leute das machen.“ Jene aus Norddeutschland wissen das ungewöhnliche Angebot in der Oytener Scheune auf jeden Fall zu schätzen. „Diese Bahn ist für den Raum Bremen ein Alleinstellungsmerkmal“, betont einer der Teilnehmer, den es aus Schneverdingen immer wieder dorthin verschlägt.



Wer Interesse hat, einmal selbst mitzufahren, kann sich per E-Mail an arne.kuhlmann-lehmkuhle@gmx.de oder auch telefonisch unter der Nummer 01 75 / 7 14 32 89 melden.