Axel und Jens Böhmermann vom Hotel Haberkamp in Achim-Uphusen nutzen die Zwangspause für Familien- und Firmenfeiern, um den Festsaal komplett zu renovieren. (Björn Hake)

Achim. Sanieren, umbauen, erweitern. Seitdem sie die Führung des elterlichen Betriebes im Jahre 2003 übernommen hätten, sei permanent investiert worden, erklärt Jens Böhmermann, der gemeinsam mit Bruder Axel das Hotel Haberkamp in Achim-Uphusen betreibt. Nachdem zuvor zahlreichen anderen Bereichen des Hauses ein avantgardistischer Look verpasst worden war, sei nun der Festsaal dran, denn der mediterrane Terrakotta-Look habe sich mittlerweile einfach überlebt. Auch die Damen-Toiletten und das Behinderten-WC werden erweitert und von Grund auf saniert mit dem Ziel, den Gästen und auch den Mitarbeitern des Traditionshauses einen dem Zeitgeist entsprechenden Aufenthalt zu ermöglichen.

Das aufwendige Projekt sei schon vor Corona geplant worden, beschreibt Böhmermann die Ideen, die ihn und seinen Bruder seit längerer Zeit beschäftigt hatten. Relativ spontan sei dann der Entschluss gefasst worden, die umfangreichen Arbeiten während der Pandemie in Angriff zu nehmen. So nutze man die veranstaltungsfreie Zeit für Umbauten, die vorab mithilfe eines renommierten Oldenburger Gastronomie-Einrichters geplant worden waren. Helle Cremetöne stünden im Vordergrund, auch Gold spiele eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Räumlichkeiten, die vorwiegend für Hochzeiten, Taufen, runde Geburtstage und Firmenevents genutzt würden. Neues Mobiliar in hellem Holz, attraktive Bodenbeläge und edle Stoffe sollen den gediegenen Eindruck komplettieren, eine Klimaanlage zusätzlich für Wohlbehagen sorgen.

Fast störungsfreier Ablauf

„Wir sind insgesamt gut im Plan“, informiert der Hotelier und zeigt sich zufrieden mit dem Ablauf der Arbeiten während des laufenden Betriebes. Coronabedingt hake es hier und da in einigen Lieferketten, insgesamt laufe die Aktion aber fast störungsfrei. Freude empfinde er zudem über das ungebrochene Interesse zahlreicher Geschäftsreisender, die für eine gute Auslastung des Traditionshauses sorgten. Obwohl der Restaurant-Betrieb bekannterweise ruhen müsse, werde für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt, sagt Jens Böhmermann. „Natürlich nicht in unserem Restaurant, sondern an den Schreibtischen der jeweiligen Zimmer wird serviert, was zuvor in der Küche bestellt worden war“.

Sie verstünden die momentane Krise auch als Chance, gibt sich Jens Böhmermann trotz aller Einschränkungen gelassen und freut sich darauf, sein volles Auftragsbuch im kommenden Jahr abarbeiten zu können. „Vielleicht geht ja auch zum Frühherbst des Jahres noch etwas“, gibt er sich verhalten optimistisch, glaubt jedoch nicht so recht daran, dass sich an der momentanen Situation vor September oder Oktober Grundlegendes ändern werde.

Chancen für die Außengastronomie

Lediglich der Außengastronomie rechne er im beginnenden Sommer gewisse Chancen zu, obwohl er auch die keinesfalls als gesichert ansieht. Bis dahin sei jedoch der Außer-Haus-Verkauf ein Mittel der Wahl, um Umsatzeinbußen zumindest in gewissem Umfang zu kompensieren.

Für Mitte bis Ende Mai ist mit der Fertigstellung des anspruchsvollen Vorhabens zu rechnen. Eine Eröffnungsparty könne ja leider nicht stattfinden, bedauert der Unternehmer, der das Hotel mit Bruder Axel in vierter Generation betreibt. Vielleicht werde es dann aber möglich sein, Kunden und Freunden des Hauses das neue Ambiente an einem „Tag der offenen Tür“ zu präsentieren. Angesichts der schon erwähnten Anfragen seien er und das gesamte Team darüber hinaus sehr zuversichtlich: „Wenn es wieder losgeht, dann aber richtig!“