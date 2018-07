Während die Experten fachsimpeln, können sich Besucher wie Gerhardt Schüür bei Kaffee und Kuchen entspannen. (Michael Braunschädel)

Achim. Mit einem kleinen Ruck öffnet sich das Gehäuse des Staubsaugers. Das Innenleben des Reinigungsgerätes mit Gebläsemotor, Schalldämmung und einigen bunten Kabeln tritt zutage. „Der Staubsauger hat auf einmal den Geist aufgegeben“, sagt der Eigentümer Jürgen Schmeelk aus Achim. Nachdem der Sauger ihm zehn Jahre lang gute Dienste geleistet hatte, wollte er das Gerät nicht einfach wegschmeißen. Also habe er sich auf den Weg ins Achimer Repair-Café gemacht. Ihm gegenüber sitzen die ehrenamtlichen Reparaturfachleute Edmund Radke – Spezialgebiet Löten, Schweißen und Schrauben – und Antoni Pilcicki – Experte für Elektrogeräte, PCs und Telefone. Sie blicken auf die Einzelteile des defekten Gerätes, geben murmelnd Einschätzungen ab, kramen in der Werkzeugkiste.

Zwei Tische weiter schraubt Thomas Hagedorn, Spezialist für Löten, 3D-Druck und Elektronik, an der Haarschneidemaschine des Achimers Gerhard Schüür. Dieser gönnt sich erst einmal eine Tasse Kaffee und ein Stückchen Kuchen. „Hab ich selber gebacken“, sagt Jutta Rauer mit breitem Lächeln. Seit Ende Januar, als das Achimer Repair-Café im Bierdener Bürgerhaus erstmals seine Pforten öffnete, ist sie dabei, sitzt am Empfang, begrüßt die Hilfesuchenden und kümmert sich um die Organisation.

Initiative gegen wachsende Müllberge

„Hier war von Anfang an immer viel los, als ob die Leute auf so ein Angebot nur gewartet hätten“, erzählt Rauer. Manchmal sei der Andrang so groß gewesen, dass sie Leute wegschicken mussten. In den Sommerferien sei es hingegen meist etwas ruhiger – auch aufgrund der Hitze. Aus Jutta Rauers Sicht gehe es vielen Besuchern des Repair-Cafés nicht nur darum, etwas gegen die wachsenden Müllberge zu tun; ein weiterer wichtiger Grund für die Beliebtheit der Initiative sei, dass sowohl Reparaturleistungen als auch Kaffee und selbstgemachter Kuchen kostenlos sind. „Natürlich wird es gerne gesehen, wenn ein Besucher seine Wertschätzung durch eine Spende ausdrückt“, fügt sie hinzu und deutet auf eine mit Geld gefüllte Dose am Empfang.

Von den 13 ehrenamtlichen Helfern ist Martin Staden der Experte für PCs, Software und Elektrotechnik. „Ich bin in Altersteilzeit und war auf der Suche nach einer sinnvollen Tätigkeit“, sagt der Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik. Da es ihm Freude bereite zu basteln und gleichzeitig anderen Menschen zu helfen, fühle er sich im Repair-Café sehr gut aufgehoben. Vor allem Kaffeemaschinen und Staubsauger würden zur Reparaturinitiative gebracht. „Bei den Staubsaugern ist meist das Stromkabel abgeknickt oder der Schalter kaputt“, berichtet Staden. Dann betrage die durchschnittliche Reparaturzeit etwa eine halbe Stunde. Werkzeuge und eine kleine Auswahl an Ersatzteilen seien stets vorhanden. Die Erfolgsquote bei den Reparaturen schätzt er auf 70 bis 80 Prozent. „Jede weitere helfende Hand ist herzlich willkommen“, sagt Staden. Voraussetzungen seien handwerkliches Geschick und Interesse an technischen Herausforderungen.

„Da haben wir die Ursache“, ruft Edmund Radke und hält ein Kleinteil in die Höhe. Eine der Kohlebürsten zur Stromübertragung ist gebrochen. Sein Kollege Antoni Pilcicki wirft einen schnellen Blick ins Internet: Das Ersatzteil kostet nur wenige Euro. „Kaufen Sie das und kommen Sie damit wieder. Dann bauen wir das Teil ein“, rät er. Der Eigentümer Jürgen Schmeelk notiert sich die Teilenummer und packt mit einem Lächeln seinen Staubsauger zusammen. Bevor er das Bürgerhaus verlässt, steckt er noch mehrere Geldscheine in die Spendendose.



Auch an diesem Dienstag, 31. Juli, öffnet das Repair-Café wieder von 15.30 bis 18.30 Uhr im Bürgerhaus Bierden seine Türen. Pro Besucher ist ein Gerät erlaubt, Anmeldeschluss ist um 17.30 Uhr, damit ausreichend Zeit für die Reparatur bleibt. Jeden ersten Dienstag im Monat gibt es dort außerdem eine Nähstation und eine Akkordeon-Reparatur.