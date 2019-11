Momentan wird am Rathaus Thedinghausen der Verbindungstrakt gebaut. Jetzt wurde Richtfest gefeiert. (Björn Hake)

Mit etwas Verspätung, dazu aber passend zum Ende des Regenschauers. ist am Freitag am Rathaus in Thedinghausen Richtfest gefeiert worden. Die Arbeiten am Verbindungstrakt zwischen Rathaus und Packhaus, dem sogenannten Kopplungsbauwerk, sind mittlerweile gut vorangeschritten. Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse musste allerdings eingestehen, „dass es bei solchen Bauprojekten eben auch mal länger dauert, als man gehofft hat“. Er blickte dabei auf das Jahr 2015 zurück, in dem die Planungen für die umfassenden Arbeiten am Verwaltungsgebäude begonnen haben. Denn neben dem Bau des Verbindungstraktes, in dem moderne Büroräume entstehen und es auch eine Fahrstuhl geben wird, wurde auch das Packhaus umgebaut. Hier sind die Arbeiten schon abgeschlossen, die Rathausmitarbeiter bereits in die neuen Büroräume gezogen (wir berichteten). Was noch folgt ist der Umbau des Hautgebäudes. Hier entsteht unter anderem ein neuer Haupteingang, der seitlich zum großen Rathaushof hin gebaut wird. Die Kosten für alle Arbeiten belaufen sich laut Hesse auf insgesamt etwa 2,2 Millionen Euro.