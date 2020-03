Mitglieder des Bremer Straßentauben-Kollektivs zeigen ihre Interpretation von Momo. (FR)

Gut drei Jahre ist es her, dass im Kasch die neue Veranstaltungsreihe „Klub der Visionäre“ ins Leben gerufen wurde. Ziel sollte es sein, insbesondere junge Erwachsene anzusprechen. Immer wieder gab es seitdem Veranstaltungen unter dem Logo der Veranstaltungsreihe. Aber, das geben Silke Thomas und Dennis Meinken vom Kasch zu: „Die Reihe hat sich in Achim noch nicht so richtig etabliert“. Daher soll der Klub der Visionäre jetzt im März noch einmal so richtig gepusht werden.

Insgesamt sieben verschiedene Veranstaltungen wird es in den kommenden Wochen dazu geben – „für junge Erwachsene, aber natürlich auch für Junggebliebene“, erklärt Meinken. Die Palette der Angebote reicht dabei vom Konzert über Poetry Slam bis hin zu Theater und Kabarett. „Wir orientieren uns bei dem Programm eher an der Zielgruppe als an den Genres und Sparten“, sagt Thomas. Den Anfang macht in diesem Monat am Sonnabend, 14. März, ab 20 Uhr das Konzert der Tribute-Band „Nirvana Teen Spirit“. „Die Band war vor zehn Jahren schon einmal bei uns und nun haben wir sie für ein zweites Konzert erneut geholt“, sagt Meinken. Direkt im Anschluss folgt noch am selben Tag ab 22 Uhr gleich die nächste Veranstaltung: eine 90er-Party mit dem typischen Boyband-Sound, Grundge, Techno oder auch deutschem Hip Hop.

Ein junges Dreierpack steht dann am Sonntag, 15. März, ab 19 Uhr im Kasch auf der Bühne. Die Kabarettisten Mia Pittroff, Nikita Miller und Serhat Dogan bestreiten gemeinsam einen Kabarett-Abend. Während sich Pittroff in ihrem Programm unter anderem mit der Frage beschäftigt, warum Eltern auf dem Weg zum Zoo aufwendiger ausgestattet sind als Reinhold Messner auf dem Weg zum Nanga Parbat, nimmt Nikita Miller das Publikum mit auf seinen Weg, ein richtiger Mann zu werden. Vorher will er jedoch die Frage klären, was einen echten Mann überhaupt ausmacht. Mit Serhat Dogan geht der Dritte im Bunde den Rätseln auf die Spur, die ihm seine – mittlerweile nicht mehr ganz so neue – Heimat Deutschland nach wie vor aufgibt. „Wir wollen bei diesem Angebot junge Kabarettisten auf die Bühne holen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind und manchmal auch neue Formate ausprobieren“, sagt Silke Thomas.

Pub-Quiz eine feste Größe

Musikalisch geht es in der Visionäre-Reihe dann am Freitag, 20. März, weiter, wenn ab 20 Uhr die Leipziger A-Cappella-Gruppe Quintense auf der Bühne steht. In ihrem Programm „Finesse“ singen sie auch Lieder von Justin Timberlake, Bruno Mars oder Coldplay – „also alles Musik, die auch junge Leute anspricht“, ist sich Meinken sicher. Eine feste Größe in der Visionäre-Reihe ist seit zwei Jahren das Pub-Quiz. Mittlerweile sei die Zahl der Teilnehmer so groß, dass das Organisationsteam überlege, die Veranstaltung vom Clubraum in einen Teil des großen Saals zu verlagern, berichtet Meinken. Das Pub-Quiz habe sich nämlich zu einer festen Größe entwickelt und spreche ein sehr gemischtes Publikum an. Der nächste Quizabend steht am Sonntag, 22. März um 18.15 Uhr an.

Ein ähnlich beliebtes Format ist auch der Poetische Klubabend, bei dem blutige Neuanfänger aus der Region beim Poetry Slam gegen erfahrene Hochkaräter aus dem Genre antreten. Der nächste Wettkampf dieser Art findet im Kasch am Mittwoch, 25. März, ab 19.15 Uhr statt. „Wer an diesem Abend auf der Bühne stehen wird, entscheidet sich wie immer erst wenige Tage vorher“, kündigt Meinken an.

Mit der letzten Visionäre-Veranstaltung des Monats begibt sich das Kasch selbst auch auf recht unbekanntes Terrain. Dann steht nämlich am Freitag, 27. März, ab 19 Uhr eine Adaption des Klassikers „Momo“ von Michael Ende auf dem Programm – gespielt von einem Team des Straßentauben-Kollektivs aus Bremen. „Wir sind eine Gruppe von jungen Studenten, die Lust hatte, gemeinsam Theater, Film und Musik zu machen. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam im Oktober vergangenen Jahres das Straßentauben-Kollektiv gegründet“, erklärt Canan Venzky, selbst Mitglied des Kollektivs und Regisseurin des Jugendtheaterstücks. Die Wahl für das erste Theaterstück fiel dann auf Momo. Denn auch wenn Momo eigentlich ein Kinderbuch ist, so haben die Studenten darin nach eigenen Angabe auch Themen gefunden, die für Erwachsene relevant sind. „Wir wollten mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an das Stück herangehen“, beschreibt Venzky die Intention.

Das erste Mal haben die acht Akteure das Stück im Januar an der Bremer Uni aufgeführt. Seitdem hatten sie sieben Vorstellungen. „Im Kasch präsentieren wir das Stück erstmals außerhalb der Uni“, sagt Venzky. „Aber wir haben ein großes Interesse daran, auch an ein anderes Publikum heranzutreten.“ Und auch das Kasch freut sich auf diese neue Möglichkeit. „Wir haben sonst eher selten Jugendtheaterproduktionen bei uns im Programm“, sagt Thomas. Sie selbst habe sich das Stück allerdings bereits angeguckt und ist sich sicher, dass sich die Zusammenarbeit mit dem Straßentauben-Kollektiv lohnen wird.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.kasch-achim.de.