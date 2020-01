Der Erbhof-Lauf ist in Thedinghausen nicht mehr wegzudenken. 2020 gibt es bereits die fünfte Auflage des Sport-Events. (Björn Hake)

Das Eröffnungskonzert des Gartenkultur-Musikfestivals des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen wird - wie bereits 2014 - auch im neuen Jahr in Thedinghausen beim Erbhof stattfinden. Aufgrund des 400-jährigen Jubiläums des Schlosses erhielt der Förderverein den Zuschlag. Das Open-Air-Konzert unter dem Motto „All Kinds of Blues!“ mit Blue Terrace findet am Freitag, 31. Juli, um 19 Uhr statt.

Blue Terrace, das ist eine Formation erfahrener Musiker, die „ihre Lust am Außergewöhnlichen, ihr Interesse am gesamten Spektrum menschlicher Stimmungen und Thematiken des Blues“ zusammengeführt hat. So wird das Quintett im Veranstaltungsflyer beschrieben. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Bereits am Mittwoch, 1. Juli, um 10.30 Uhr sollte das Heeresmusikkorps Hannover wie schon einmal ein Benefizkonzert geben, doch daraus wird nunmehr nichts. Das Orchester wurde nämlich nach Kanada abkommandiert. Es soll aber Ersatz geben, wie die Korps-Verantwortlichen bereits ankündigt haben.

Im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals organisieren die Thedinghauser vom 14. bis 16. August (Freitag bis Sonntag) ein Open-Air-Festwochenende. Tobias Panwitz präsentiert am ersten Abend Roadside Tunes & Walking Songs mit Trailhead. „Monsieur Claude und seine Töchter“ lautet der Titel eines Films, den der Förderkreis am gleichen Tag ab 21.30 Uhr aufführen will.

Am 15./16. August finden anlässlich des Festwochenendes drei weitere Konzerte statt. Den Auftakt macht die Rockband Strange Crew am Sonnabend um 20 Uhr mit Songs unter anderem von den Rolling Stones und The Beatles sowie von U2 und Eric Clapton. Die sieben Musiker wollen zum Tanzen und Mitfeiern animieren. Eine Tanzfläche wird dazu vor der Bühne aufgebaut.

Klassik und Wintermärchen

Ein Frühschoppen mit der Dixie-Steamband aus Bremerhaven beginnt am Sonntag, 16. August, um 11 Uhr. Eine große Bandbreite und verschiedene Stilarten bilden das Repertoire der Band mit Ragtime, Dixieland, New Orleans, Jazz, Musical, Blues und Gospel. Ab 15 Uhr gibt es wieder ein Konzert mit den fünf Musikern des Bremer Kaffeehaus-Orchesters, das seit 1990 besteht.

Für die Allgemeinheit ist der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, von 11 bis 17 Uhr. Die Jubiläumspräsentation im Renaissancesaal und Originalexponate aus der Erbauungszeit in der Dauerausstellung können angesehen werden.

Für die Fachöffentlichkeit gedacht ist ein Symposium zur Renaissance im Weserraum, das am 7. und 8. Oktober (Mittwoch und Donnerstag) im Erbhof stattfindet. Erwartet werden Experten aus der Denkmalpflege, Historiker und Archivare sowie Eigentümer von Gebäuden der Renaissance. Der studierte Archäologe Christian Kammann, der mit seiner Familie in Schweden lebt, wird am Freitag, 9. Oktober, ab 19.30 Uhr einen Vortrag über die Hofkultur des Erzbischofs halten. Zu seinen Veröffentlichungen zählt das 2014 erschienene Buch „Renaissancegärten in Bremen-Verden“.

Etabliert hat sich der Thänhuser Schloss-Erbhof-Lauf, der am Sonntag, 11. Oktober, die fünfte Auflage erfährt. Es werden die Strecken fünf und zehn Kilometer und der Löwenlauf über 900 Meter ausgeschrieben. Die Veranstaltung dauert von 11 bis 15 Uhr. Wieder ins Innere des Erbhofes geht es am Sonnabend, 17. Oktober. Um 20 Uhr wird das Theater Spielart auftreten und eine Komödie aufführen. Der Titel steht derweil noch nicht fest.

Schon Kartenvorbestellungen von Stammkunden sind für das Klassikmusikfestival am 7./8. November (Sonnabend und Sonntag) eingegangen, das aus zwei Konzerten besteht. Ksenia Dubrowskaya (Violine) und Tatiana Larionova haben ein Programm unter dem Titel Happy Birthday Beethoven zusammengestellt und spielen die Frühlingssonate F-Dur op. 24, zwei Romanzen F-Dur und eine Violinen-Sonate von Leos Janacek.

Ein Konzert mit dem großen Kammerensemble Konsonanz aus Bremen und dem weltweit gefragten Cellisten Matias de Oliveira Pinto folgt am zweiten Festivaltag ab 17 Uhr. Unter anderem wird das 3. Brandenburgische Konzert für neun Streichinstrumente und Basso Continuo zu hören sein.

Unter dem Motto „Erbhof-Musik“ werden am Sonntag, 22. November, ab 17 Uhr Werke aus der Renaissance auf Nachbauten historischer Instrumente intoniert. Ulrike Petritzki, Detlef Reimers und Beate Röllecke treten dazu auf die Musikbühne. Mit einem zauberhaften Wintermärchen für Groß und Klein – vorgetragen von der Märchenerzählerin Brigitta Wortmann und begleitet von Harfenklängen – soll das Jubiläumsprogramm zu 400 Jahren Schloss Erbhof ausklingen.