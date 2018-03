„Das war doch fast wie früher“, sagt ein Mann zu Hedda Schulz, während die Beiden an der Garderobe auf ihre Jacken warten. Sie tauschen ein paar Worte aus, man kennt sich. Es ist Sonnabend, gerade ist die „Rock'n-Roll-Show“ der Band „The Rascals“ zu Ende gegangen. Vor der Aula des Cato Bontjes van Beek-Gymnasiums entwickelt sich unter vielen der rund 200 Zuschauer eine Art Klassentreffen. Und mitten drin ist Hedda Schulz.

Denn sie erlebte in den 1960er-Jahren mit, wie „The Rascals“ ihre ersten Auftritte hinlegten. Schulz' Eltern hatten damals aus ihrem Bauernhaus in Uphusen einen Veranstaltungssaal gemacht, den „Schuppen 17“. Dort half sie am Tresen aus, während fast 200 Teenager dicht gedrängt zum Rock'n Roll der jungen Band tanzten und feierten. „Das Gute war, dass in Uphusen die Bremer Polizei nichts zu sagen hatte“, erinnert sich Schulz. In dem Dorf gab es nur einen Polizisten, der mit der Situation wohl seine liebe Not hatte. „Wir haben sein Fahrrad immer um eine Hausecke gebogen“, erzählt Günter Rohlfs. Er ist Gittarrist, Sänger der Band und mit Hedda Schulz befreundet. So verhinderten die Rock'n-Roll-Fans, dass sie von der Polizei beim Feiern gestört werden. „Danach gab es aber immer eine Anzeige“, sagt Schulz. Aus dem Schuppen 17 ist inzwischen ein Hotel geworden.

Konflikte mit der Polizei

Dass Rock-Fans in den 1950er- und 1960er-Jahren tatsächlich immer wieder mit der Polizei aneinander gerieten, zeigt auch die Bühnen-Show der Rascals. Denn neben vielen Hits von Elvis, Fats Domino und Co präsentierte Moderator Markus Weise immer wieder Geschichten und Anekdoten aus diesen besonderen Jahrzehnten. So verlas er eine Nachricht der Tagesschau, steif und förmlich, wie die Sprecher zu dieser Zeit eben waren. „Nach einem Konzert kam es vor dem Goethe-Theater zu tumultartigen Szenen. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die jungen Rock-Fans von den Theaterbesuchern fern zu halten.“ Ein Video zeigt im Hintergrund Bilder der Szenerie, natürlich in schwarz-weiß.

Aber der Rock'n Roll brachte nicht nur Probleme mit der Polizei mit sich, sondern auch seine ganz eigene Mode und auch Frisuren. „Jeder Mann trug den hier immer bei sich“, sagt Moderator Weise und zückt einen Kamm aus seiner Gesäßtasche. „Und wenn dann mit Pomade oder Zuckerwasser die Haare endlich saßen, musste man nur noch auf den Wind achten“, sagt er. Das Publikum lacht. Jemand, der mit Pomade erwachsen wurde, ist Heinz Siemes. Der gebürtige Rheinländer besuchte die Show gemeinsam mit seiner Frau Marlis. Geboren ist er im Jahr 1946. „Jeden Morgen nach dem Feiern gab es von meiner Mutter ein paar hinter die Ohren“, erinnert er sich. Denn die Pomade in den Haaren versaute regelmäßig die Kopfkissen. Auch die Musik sorgte für Streit mit den Eltern. „Mein Vater nannte sie Hottentotten-Musik und Schlimmeres“, erinnert sich Siemes. „Das war genau meine Zeit. Diese Musik wird auch noch in 100 Jahren gespielt“, ist er sich sicher.

Gitarrist Günter Rohlfs steht nur wenige Meter entfernt, als Heinz Siemes während der Pause vom Rock'n Roll schwärmt. Er lächelt und nickt. Die weißen Haare sind fast schulterlang, der ebenso weiße Bart stoppelig und kurz. Die Band sei jetzt verschwitzt, brauche eine Pause und müsse ihre Pillen nehmen, hatte der Moderator humorvoll vor der Pause gesagt. Aber Rohlfs wirkt kein Stück erschöpft. Vor vier Jahren habe er sich mit der Band entschieden, noch einmal Musik machen zu wollen. „Aber wir wollten nicht im Keller spielen, sondern eine Show machen“, sagt Rohlfs. So entstand nach und nach das Programm mit Moderator, Tänzern, Saxofonisten und zusätzlichen Sängerinnen.