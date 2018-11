Sie sind Mitglied im neuen Achimer Veranstaltungsverein (von links): Fiete Hermanski (Kassenwart), Roland Wetzel, Michaela Hermanski und Axel Brinkmann (stellvertretender Vorsitzender). Sie wollen mit ihren Mitstreitern unter dem Motto "Von Achimern für Achimer" künftig Veranstaltungen organisieren. (Viola Heinzen)

Die für Familien schlechte Nachricht vorweg: Der Laternenlauf durch die Achimer City zum Martinsfest, der jetzt am Sonnabend stattgefunden hätte, fällt aus. Nun die gute Nachricht: Er wird vielleicht am ersten Dezemberwochenende nachgeholt – dann unter anderer Organisation. Der neu gegründete Achimer Veranstaltungsverein möchte nämlich in die Bresche springen und hofft, kurzfristig einen Laternenlauf samt Bastelnachmittag in der Fußgängerzone umsetzen zu können. Dieser würde dann den Familiensonntag abrunden, der zum Wintermarkt „Rock before Christmas“ gehört, mit dem sich der neue Verein den Achimern vom 30. November bis 2. Dezember vorstellen will.

Es ist kein Geheimnis, dass der Veranstaltungsverein auch aus dem Frust heraus entstanden ist, dass sich Achimer Schausteller von der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) bei Innenstadtfesten wie dem jüngsten Weihnachtsmarkt übergangen und gegenüber externen Beschickern benachteiligt gefühlt haben. Wie berichtet, hatte Andreas Weber, Betreiber des Achimer Mühlengrills, sogar gegen die Uga geklagt, letztlich schlossen die beiden Parteien einen Vergleich. Auf der Homepage des Veranstaltungsvereins sind die Firmen von Andreas Weber und seiner Frau Mirja Müller-Weber, die mit ihrer Event-Agentur früher selbst den Weihnachtsmarkt veranstaltet hat, als Unterstützer aufgeführt. Vorsitzender ist Gerd Renken.

Keine Konkurrenz zur Uga

Dessen Stellvertreter Axel Brinkmann betont gegenüber unserer Zeitung: „Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zur Uga.“ Die Idee zur Vereinsgründung sei in Gesprächen entstanden. „Wir wollen für die Achimer ein Forum schaffen. Wer mitmachen möchte oder Hilfe bei Veranstaltungen braucht, ist willkommen“, sagt er. Achimer Schausteller würden bevorzugt behandelt und nur Branchen, die in Achim nicht vorhanden sind, kämen von außerhalb dazu. „Was wir in Achim haben, nehmen wir aus Achim“, lautet der passende Slogan dazu, den Brinkmann einwirft.

Jeder könne Mitglied werden, bisher weist der noch sehr junge Verein rund 20 Mitglieder auf. Die Mitgliedschaft kostet zwölf Euro im Jahr, für Ehepaare 18 Euro. Firmen zahlen einen Jahresbeitrag von 29,75 Euro. Neben Schaustellern zählen auch Ladenbetreiber wie Roland und Juana Wetzel (Kleiner Flohmarkt-Laden) oder Michaela und Fiete Hermanski (Katakomben) zu den Mitgliedern. Kurzum: „Wir sind ein zusammengewürfelter Haufen“, sagt Brinkmann und schmunzelt. Roland Wetzel erklärt, dass der Verein offen für alle Ideen sei.

Rockiger Wintermarkt

Solch eine Idee ist auch Achims erster rockiger Wintermarkt, der in Kooperation mit den Katakomben am Freitag, 30. November, auf dem Alten Markt stattfindet. „Dann gibt es richtig gute Livemusik“, schwärmt Vereinskassenwart Fiete Hermanski schon jetzt. Um 18 Uhr soll es losgehen, „Penny Krawatte“ und „Anne fuer sich“ werden auf der Außenbühne spielen. Am Sonnabend, 1. Dezember, geht es dann ab 16 Uhr weiter, dieses Mal sorgen die Achimer Band „Verrockt“ und die Böhse-Onkelz-Tribute-Band „Exitus“ für die Livemusik.

Am Sonntag, 2. Dezember, soll es dann etwas ruhiger zugehen. Morgens ab 11 Uhr findet ein Flohmarkt auf der Herbergstraße und auf dem Alten Markt statt, außerdem wird es eine kleine Budenstadt geben. Nachmittags treten die Sängerin Rike Mey und die Crazy Chor Company auf. Sowie ein Stargast: „Der Nikolaus und seine Elfe haben zugesagt“, sagt Roland Wetzel. Beim Familientag soll es die Feuerzangenbowle der DLRG geben, Waffeln, Knipp, Bratwurst und Fischbrötchen sowie Getränke in allen Variationen. Dass in den Sonntagnachmittag noch eine Laternen-Bastelstunde und ein Innenstadt-Laternenlauf mit Spielmannszug eingeplant werden können, daran arbeitet der Verein mit Hochdruck.

Und vielleicht klappt es ja damit. Denn Rudi Knapp, der den Laternenlauf für die Uga organisiert, ist es in diesem Jahr nicht gelungen. Er spricht von einer „schwierigen Situation“, denn erstens ist mit Nachtwächter Manfred Drees im September „die Galionsfigur des Laufs“ gestorben und zweitens sei kein Spielmannszug für den Sonnabend zu bekommen gewesen. Knapp: „Es gibt schon so viele Laternenumzüge, dass die alle ausgebucht sind.“

Der Verein ist unter www.achimer-veranstaltungsverein.de vertreten. Er ist unter 0 42 02 / 8 88 85 38 sowie unter achimer-veranstaltungsverein@web.de erreichbar.