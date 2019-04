Die Band RockThed mit Peter Jahn (von links), Ralph Landwehr, Gunther Krolak und Sven Cordes hat sich den rockigen Klängen verschrieben. Nun zeigen die Musiker ihr Können in der Rathausscheune. (fr)

Thedinghausen ist nicht nur für den Erbhof und die vorbildliche Flüchtlingsarbeit bis über die Grenzen der Region bekannt. Nein, auch was kulturelle Veranstaltungen angeht wird seit Jahren einiges geboten. Einen beträchtlichen Anteil daran hat der Kulturverein der Samtgemeinde Thedinghausen, der Jahr für Jahr zahlreiche Veranstaltungen präsentiert und organisiert. Das ist freilich auch 2019 der Fall. Und der nächste Termin steht schon vor der Tür. Am Freitag, 17. Mai, gibt sich ab 20 Uhr in der Rathausscheune in Thedinghausen die Rockband „RockThed" die Ehre – und der Name lässt es bereits erahnen. Die Gruppe hat Heimvorteil, denn sie kommt aus der Gemeinde.

Dass es die Band in dieser Zusammenstellung gibt, ist, wie so oft bei Musikgruppen, auch ein wenig dem Zufall geschuldet. Ende 2015 spielten beim Thänhuser Markt zwei Musiker einige Songs zusammen auf der kleinen Bühne. Angetan vom guten Zusammenspiel, beschlossen die beiden Akteure, auch mal privat einige Songs gemeinsam zu spielen. Da Bass und Gitarre allein aber etwas langweilig sind und eine Band ohne Schlagzeuger nicht so wirklich funktioniert, brachte der Basser Peter Jahn einen Schlagzeuger mit. Der trägt den Namen Gunther Krolak. Zusammen mit Gitarrist Sven Cordes stand nun also das Gerüst. Und da alle drei Musiker in Thedinghausen leben, war auch das Proben umso einfacher.

Reduktion auf das Wesentliche

Nach einer Testphase mit mehreren Sängern und Sängerinnen fanden die drei in einem ehemaligen Schulkameraden einen Sänger, der den Bandsound zudem noch mit einigen Keyboard-Passagen ergänzt. Und so stieß also Ralph Landwehr zur Gruppe, die damit komplett war.

Anfangs wurden Songs geprobt, die die einzelnen Musiker „schon immer mal“ spielen wollten, wie sie selbst sagen. Da für viele Stücke die Instrumentierung aber nicht ausreichte, wurde noch nach einem zusätzlichen Gitarristen oder Keyboarder gesucht. Irgendwie gefielen die Ergebnisse aber nicht, und so blieb es bei der Viererkonstellation. Nach etwa zweieinhalb Jahren konstantem Proben hat die Band nun ausreichend Lieder im Repertoire, um einen Abend auf der Bühne zu füllen. Handgemachter Rock ohne Computerunterstützung steht dabei im Vordergrund. Die Bandbreite reicht von Songs der Eagles bis ZZ-Top, von Huey Lewis bis zu den Foo Fighters, aber auch von Fisher Z bis zu Joe Jackson.

„Die Interpretationen gewinnen durch den oft mehrstimmigen Gesang, die Spielfreude der Band, und die Reduktion auf das Wesentliche, da das Konzept aus einem klassischen Trio mit Sänger besteht, der nur gelegentlich die Tasten drückt“, heißt es von „RockThed“. Die Musiker selbst bringen auch schon einiges an Bühnenerfahrung mit. Bassist Peter Jahn steht seit über 30 Jahren auf der Bühne und spielt unter anderem noch in einer Bigband. Gitarrist Sven Cordes ist seit über 35 Jahren aktiv und spielt außerdem in einer einer 80er-Jahre Deutschrock-Band. Und Schlagzeuger Gunther Krolak ist bereits eben so lange aktiv.

Der Eintritt für das Konzert am 17. Mai in der Rathausscheune in Thedinghausen kostet an der Abendkasse 8 Euro. Einen Vorverkauf gibt es nicht. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben an diesem Abend freien Eintritt.