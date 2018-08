Die Organisatoren und Musiker fiebern der Premiere von "Rock im Dürings Park" bereits entgegen. (FR)

Open-Air-Veranstaltungen hat es in Dürings Park in Baden in der Vergangenheit schon einige gegeben. Erst Mitte Juni fand dort wieder ein Picknick im Park mit Livemusik statt. Musik, die nach Ansicht der Ortsfeuerwehr Baden allerdings "doch eher etwas für die ältere Generation ist". Das soll sich nun aber ändern, denn am Sonnabend, 11. August, wird die Freilichtbühne Austragungsort vom ersten "Rock im Dürings Park". Einer Konzertreihe, bei der drei regional bekannte Bands auf der Bühne stehen werden. Veranstaltet wird das Ganze von der Arbeitsgemeinschaft Badener Vereine und dem Förderverein der Ortsfeuerwehr Baden. "Im Dürings Park ist zwar immer viel los, aber wir wollen die Veranstaltung nun mal etwas rockiger aufziehen", erklärt Klaas Müller, Pressewart der Feuerwehr Baden das Konzept.

Bei der Organisation setzen die Feuerwehrleute komplett auf das Engagement aus den eigenen Reihen. Und auch auf der Bühne vertrauen sie auf das Talent ihrer Kameraden. Denn bei der Band "VERrockt!" aus Baden stehen mit Christian Löschen und Hendrik Meyer gleich zwei Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr mit auf der Bühne. Für sie wird der Auftritt also ein echtes Heimspiel. Die Band gründete sich vor vier Jahren und hat neben einigen Rockklassikern auch eigene Versionen von bekannten Songs im Repertoire.

Musik aus den eigenen Reihen

Darüber hinaus wird auf der Open-Air-Bühne auch die Bassener Band "Die Patzer" zu hören sein. Bereits 1991 wurde die sechsköpfige Band gegründet. In der Zwischenzeit gab es immer wieder wechselnde Besetzungen, ihrer musikalischen Richtung sind die Musiker aber stets treu geblieben. Ihr Repertoire reicht nach eigenen Angaben von Rockklassikern der 70er-Jahre bis zu aktuellen Stücken der härteren Gangart. Die dritte Band im Bunde kommt aus Achim und heißt "The Rampage Bros". Sie formierte sich 1984 im jugendlichen Alter, um zur Eröffnungsparty des Dröönläänds in Achim Rock der 70er zu spielen. Auch beim "Rock im Dürings Park" werden sie Classic-Rock der 70er-, 80er- und 90er-Jahre spielen.

Die Idee zu dem Open-Air-Rockkonzert ist nach Angaben von Klaas Müller bereits im vergangenen Jahr entstanden. Die konkreten Planungen gingen dann im Frühjahr dieses Jahres los. "Wir stemmen bei dem Fest alles aus eigener Kraft", sagt Müller. Dazu gehöre neben der Vorbereitung auch der Getränke- und Essensverkauf vor Ort. All das investieren die Organisatoren, weil sie davon überzeugt sind, dass eine solche Veranstaltung ankommt bei den Achimern. "Ich denke schon, dass es auf jeden Fall einen Markt dafür gibt", sagt Müller. Eine ähnliche Konzertveranstaltung gebe es bisher noch nicht in Achim.

"Wir haben zwar noch keine genauen Vorstellungen, wie viele Besucher tatsächlich am Sonnabend kommen werden, aber wir wollen schon ein bisschen was erreichen", kündigt der Pressewart an. Auch auf einen großen Ansturm sei man daher vorbereitet. "Wir sind Feuerwehrleute, wir bereiten uns immer auf alles vor", sagt Müller und lacht. Und wenn die Veranstaltung tatsächlich so gut angenommen wird, wie die Organisatoren hoffen, soll "Rock im Dürings Park" in den kommenden Jahren durchaus zu einer festen Veranstaltungsreihe in Baden werden. "Es ist auf jeden Fall angedacht, das Ganze auch in den kommenden Jahren fortzuführen", sagt Müller. Wichtig sei bei dieser Entscheidung natürlich auch, dass sich das Event finanziell rentiere. "Schließlich treten wir als Förderverein erst einmal in Vorleistung."

Das Konzert in Dürings Park beginnt am Sonnabend, 11. August, ab 18 Uhr und dauert bis etwa 22 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird allerdings um Spenden für den Förderverein der Ortsfeuerwehr Baden gebeten. Dazu liegen an diesem Abend mehrere Spendenhelme bereit.