Während der Spülung kann es zur Versorgungsunterbrechung oder zum Druckausfall kommen. (Patrick Pleul)

Achim. Der Trinkwasserverband Verden hat nun die Termine für die Rohrnetzspülung in der kommenden Woche in Achim mitgeteilt. Wie berichtet, wird das Rohrnetz in der Zeit von 22 bis 5 Uhr mit Wasser und Luft gespült, sodass die jeweiligen Anwohner in diesem Zeitraum kein Wasser aus der Hausleitung entnehmen sollen. Die Spülung soll Ablagerungen in den Trinkwasserleitungen zur Sicherung der Wasserqualität entfernen. Wer den Wasserhahn aufdreht, riskiert laut Trinkwasserverband, dass gelöste Ablagerungsteilchen und/oder Luft in die hausinterne Wasserversorgung gelangen. Daher könne es zu Beeinträchtigungen an Geräten wie Filter, Waschmaschinen, Boiler oder Durchlauferhitzer kommen. Heizungsanlagen und Abwasserleitungen sind davon nicht betroffen.

Am Montag, 27. August, wird in folgenden Straßen von 22 bis 5 Uhr am nächsten Morgen gespült: Schifferstraße, Richtweg, Querweg, Zu den Fuhren, Brückenstraße, Alte Dorfstraße und Uesener Weserstraße. Dienstag, 28. August: Bremer Straße, Grenzstraße, Am Feldrain, Am Vorbruch, Triftweg, Am Sielgraben, Mayerholz und Am Eichenanger. Mittwoch, 29. August: Freudenthalstraße, Am Bahndamm, Im Kamerun, Grashofstraße, Scharnstraße, Philosophenweg, Pausbergstraße, Kleine Bahnhofstraße, Anspacher Straße, Obernstraße, Pavillonstraße, Goethestraße, Zum Achimer Bahnhof, Borsteler Landstraße, Achimer Brückenstraße, Georgstraße, Asmusstraße, Feldstraße, Am Marktplatz und Ackerstraße. Donnerstag, 30. August: Bergstraße, Memeler Straße, Parkweg, Barkenhoff, Uesener Feldstraße, Meckensenweg und Rilkestraße.

In einzelnen Bereichen müsse die Versorgung kurzzeitig unterbrochen werden. Daher rät der Trinkwasserverband, „sich genügend Wasser bereitzustellen“. Ebenso könne es zu einem Druckabfall und/oder zu einer Färbung des Wassers kommen. Damit kein Anwohner aus Versehen in der genannten Zeit Wasser entnimmt, sollte im besten Fall der Haupthahn vor dem Wasserzähler zugedreht werden. Wer ein Auto hat und es an der Straße parkt, möge gewährleisten, dass die Hydranten und Zugänge zu den Hydranten frei sind. Der Trinkwasserverband ist unter Telefon 0 42 31 / 76 80 erreichbar.