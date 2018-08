Wegen der Rohrnetzspülung kann es zu einer Versorgungsunterbrechung, zum Druckabfall oder zu verfärbtem Wasser kommen. (Andrea Warnecke)

Der Trinkwasserverband Verden hat per Wurfzettel am Wochenende mitgeteilt, dass er ab diesem Montagabend in der Achimer Innenstadt eine Rohrnetzspülung durchführen will – und zwar in der Zeit von 22 bis 5 Uhr morgens. In dieser Zeit sollte „kein Wasser aus der Hausleitung“ entnommen werden, bittet er die Anwohner der Obernstraße und der Straße Am Schmiedeberg. Die Spülung mit Wasser und Luft soll Ablagerungen in den Trinkwasserleitungen zur Sicherung der Wasserqualität entfernen. Am Dienstag, 21. August, sind folgende Straßen an der Reihe: Pfarrstraße, Kleine Kirchstraße, Große Kirchstraße, Dunkerstraße, Unterstraße, Vendtstraße, Langenstraße, Kastanienhof, Paradiestraße. Am Mittwoch, 22. August, werden die Hausleitungen gespült an folgenden Straßen: Mühlenstraße, Allhornstraße, Sandhofstraße, Sandweg, Marschstraße, Langenstraße, Am Reitplatz, An der Windmühle, An der Marsch, Am Westerfeld.

In einzelnen Bereichen müsse die Versorgung dafür kurzzeitig unterbrochen werden. Daher rät der Trinkwasserverband, „sich genügend Wasser bereitzustellen“. Ebenso könne es zu einem Druckabfall und/oder zu einer Färbung des Wassers kommen. Damit kein Anwohner aus Versehen in der genannten Zeit Wasser entnimmt, sollte der Haupthahn vor dem Wasserzähler zugedreht werden. „Diese vorbeugende Maßnahme gewährleistet die Vermeidung eines Eintrags gelöster Ablagerungsteilchen oder Luft in die hausinterne Wasserversorgung“, heißt es in dem Schreiben. Heizungsanlagen und Abwasserleitungen sind davon nicht betroffen.

Bei Nichtbeachtung der Empfehlungen könne es zu Beeinträchtigungen an Geräten wie Filter, Waschmaschinen, Boiler oder Durchlauferhitzer kommen. Wer ein Auto hat und es an der Straße parkt, möge gewährleisten, dass die Hydranten und Zugänge zu den Hydranten frei sind. Der Trinkwasserverband ist unter Telefon 0 42 31 / 76 80 erreichbar.