Heiko Kostorz hat an der Rallye teilgenommen. Vor dem Rathaus in Oyten zeigt er seinen Mercedes 170 S aus dem Jahr 1950. (Karsten Klama)

Oyten. Laute Motoren, strahlende Sonne und staunende Zuschauer – die 21. Bremen Oldtimer Classics ist am Sonnabend auch durch den Landkreis Verden gefahren. In der Gemeinde Oyten machten die Fahrer einen längeren Stopp. Die Rallye führte die 180 besonderen Fahrzeuge entlang des Gemeindezentrums, wo sie von rund 30 Schaulustigen in Empfang genommen wurden. Nach eigenen Angaben ist es die größte Oldtimer-Rallye in Norddeutschland. Die Route variiert, Oyten wurde zuletzt vor zehn Jahren angesteuert.

Mit im Gepäck haben die vielen Fahrer eine bewegende Geschichte, die sie mit ihrem historischen Automobil verbindet. So auch Mainer Ling, der vor dem Gemeindezentrum in Oyten den Schatten der Bäume für einen "Boxenstopp" nutzt. Er trägt Sonnenbrille und Schirmmütze – für die Fahrt mit offenem Verdeck unverzichtbar. Der Motor ist schon verstummt, doch der 79-Jährige bleibt noch einen Moment sitzen, um zu genießen. "Mit dem Auto kann ich noch Tausende Kilometer fahren", freut er sich. Das ist nicht gerade selbstverständlich, denn sein weinroter Wagen der italienischen Marke Lancia stammt noch aus Zeiten der Weimarer Republik.

Baujahr 1927 – diese Zahl bringt die Zuschauer zum Staunen. Der "Lancia Lamda" erinnert durch die großen Räder noch an eine Pferdekutsche. Heute am Steuer zu sitzen, das war für Ling ein gutes Stück Arbeit. "Ich war gestern noch bis neun Uhr abends in der Werkstatt", sagt der gelernte Karosserie-Klempner. Er baute dem Wagen einen neuen Motor ein. Und der hat eine echte Weltreise hinter sich gebracht, denn ein baugleiches Modell ist schwer zu finden. Hilfe erhielt Ling von einem Freund aus Australien.

Und Gerhard Zenaty, geboren 1938, ist dem Motor kurzerhand nach Norddeutschland gefolgt. Er begleitet Ling als Beifahrer während der Rallye. "Wir haben uns bei einem Oldtimer-Treff in Turin kennengelernt", erzählt Ling. Das war 1986. Die italienische Stadt ist der Sitz des Autobauers Lancia. Es entstand eine Freundschaft, deren Fundament die Leidenschaft für Oldtimer ist, oder vielmehr: für den Lancia Lamda. "Ich fahre ein baugleiches Modell", verrät Zenaty. Der gebürtige Österreicher lebt in Melbourne, den australischen Winter verbringt der Pensionär allerdings in Spanien. Die Liebe für Oldtimer kennt keine Grenzen.

Veto der Frau überwunden

Um aber überhaupt in den Besitz seines heiß geliebten Lancias zu kommen, musste Ling erst ein Veto seiner Frau überwinden. "Als er mir zum ersten Mal angeboten wurde, hat meine Frau protestiert", erinnert sich Ling. Kein Wunder: In seiner Garage drängten sich vier Autos. Als er zwei von ihnen verkauft hatte, zog der Anbieter des Lancias aber sein Angebot zurück. Erst 17 Jahre später bekam Ling eine zweite Chance. Dann schlug er zu. "Das Auto pfiff aus dem letzten Loch. Ich habe es zehn Jahre lang restauriert und sehr viel Geld hineingesteckt."

So erging es wohl vielen der 180 Oldtimer. Vom VW-Bus über einen knallgelben "Chiquita"-Wagen bis hin zu luxuriösen Porsche-Modellen ist jeder Autogeschmack vertreten. Veranstalter Olaf Mönch hat die Rallye zu einem beliebten Termin im Kalender von Oldtimer-Fans entwickelt. "Es gibt so viele Anfragen, ich könnte auch 300 Wagen an den Start schicken", sagt er. "Es ist aber eine Kapazitätsgrenze erreicht. Mehr geht nicht." Nach Oyten ging es für die Rallye-Teilnehmer weiter nach Posthausen zu einem Mittagsstopp. Über Thedinghausen und Achim erreichten die Fahrer am Abend dann ihr Ziel: das Mercedes-Werk Bremen. Ein älteres Fahrzeug schaffte es nicht ins Ziel, die Motorkühlung war den heißen Temperaturen nicht gewachsen.