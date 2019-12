Bei einer Kollision mit einem Fußgänger hat ein 75-jähriger Rollerfahrer am Montag tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitgeteilt hat, haben Rettungskräfte den Schwerverletzten in eine Klinik gebracht, wo er wenig später starb. Auch der Fußgänger, mit dem der Rollerfahrer am späten Vormittag auf der Uphuser Heerstraße kollidiert war, erlitt Verletzungen. Er musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Passant übersah Roller

Nach den bisherigen Ermittlungen betrat der 92-Jährige die Uphuser Heerstraße in Höhe der Querungshilfe und übersah dabei den in Richtung Bremen fahrenden Roller. Der Zweiradfahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern und kam anschließend zu Fall. Rettungssanitäter hatten den 75-jährigen Fahrer noch an der Unfallstelle reanimiert, wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Uphuser Heerstraße voll gesperrt werden. Es kam zu massiven Behinderungen. Im Stau passierte ein Unfall, bei dem es zu Blechschäden kam.