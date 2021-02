Geld bleibt ein Thema in Achim: Es wird im Haushalt die nächsten beiden Jahre fehlen, prognostiziert wird jeweils ein Minus (Symbolbild). (Jens Wolf/dpa)

Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld weiß, dass der neue Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 nicht ausgeglichen sein wird. „Aber immerhin wird er genehmigungsfähig sein, und der Landkreis wird einen Haken daran machen“, sagte er nun in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses, der bei drei Enthaltungen der CDU-Vertreter den Haushalt beschlossen hat. Der Rat muss dieses Votum zwar noch bestätigen, das Zahlenwerk scheint aber mehrheitsfähig zu sein. Demnach schließt der Haushalt, der in Achim ein Volumen von rund 70 Millionen Euro hat, – nach allen in den jüngsten Fachausschüssen beschlossenen Änderungen – für 2021 mit einem Fehlbetrag von rund 1,6 Millionen Euro ab und 2022 mit einem Minus von knapp 600.000 Euro.

Während Ditzfeld anmerkte, dass Achim „immerhin noch ohne Steuererhöhungen auskommt“, sah sich der Ausschussvorsitzende Volker Wrede (CDU) genötigt, zu Kritik von Jürgen Kenning (Bündnis 90/Die Grünen) Stellung zu beziehen. In der Sitzung hatte Kenning den Christdemokraten eine fragwürdige Vorgehensweise vorgeworfen, sich zu den Beschlüssen in den Haushaltsberatungen bisher stets enthalten zu haben. „Sie sind Ihrer Verantwortung als Ratsmitglieder nicht gerecht geworden. Das ist sehr bedauerlich“, hatte er Richtung CDU gesagt. Wrede konterte: „Vorher wurden wir stets dafür geköpft, dass wir in den Fachausschüssen für etwas gestimmt haben und dann im Verwaltungsausschuss und im Rat dagegen.“ Nun aber möchte die CDU sich alles offenhalten und abwarten, bis alle Tatsachen auf dem Tisch liegen – insbesondere die Verträge zu Achim-West. „Wir werden dann Farbe bekennen und uns in der Ratsabstimmung nicht enthalten“, kündigte Wrede bereits an. Immerhin lobten beide Männer fast wortgleich, „dass dieses Mal kein ,Wünsch dir was' in den Haushaltsberatungen stattgefunden hat“.

Hohe Personalkosten

Das wäre angesichts der prognostizierten Verschuldung der Stadt auch kontraproduktiv gewesen. Denn Achim plant, in den beiden nächsten Jahren insgesamt rund 16 Millionen Euro an Krediten aufzunehmen, was die Schuldenkurve steigen lässt. Kurz vor Weihnachten hatte Bürgermeister Ditzfeld den Ratsleuten ein Diagramm zur Verfügung gestellt, aus dem ersichtlich ist, dass die Verschuldung von rund 11 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 55 Millionen Euro im Jahr 2025 ansteigen wird. So ist es jedenfalls geplant, wobei die Stadtverwaltung darauf hinweist, „dass die Erfahrung aus den vorangegangenen Jahren zeigt, dass nicht immer eine Kreditaufnahme notwendig ist“ oder der geplante Kreditrahmen im vollen Umfang ausgeschöpft werden müsse. Auch bleibe der Verlauf der Haushaltsjahre abzuwarten. Die Ergebnisse des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sind dabei nicht berücksichtigt.

Zur Einordnung: Nahezu ein Drittel des Achimer Haushalts machen die Personalkosten aus und fast genau so hoch wie diese Ausgabe ist die jährliche Einnahme durch die Gewerbesteuer – coronabedingt fällt diese geringer aus. Zudem hat sich die Politik bisher mit diversen sogenannten Verpflichtungsermächtigungen einverstanden erklärt. Dabei handelt es sich um Festlegungen im Haushalt, mit denen die Stadtverwaltung ermächtigt wird, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Ausgaben in späteren Haushaltsjahren führen. Das sind im neuen Doppelhaushalt beispielsweise rund 2,2 Millionen Euro für den Radschnellweg, 800.000 Euro für den neuen Busbahnhof, knapp 2 Millionen Euro für die IGS, 5 Millionen Euro für das Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt, knapp 2,5 Millionen Euro für Achim-West und 400.000 Euro für eine neue Leichtathletikanlage.

Für Investitionen will die Stadt 2021 insgesamt rund 10 Millionen Euro und im Jahr 2022 knapp 7 Millionen Euro mehr ausgeben als sie durch Einzahlungen einnimmt.