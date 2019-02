Die Polizei will die Täter eines Raubüberfalls finden, der sich am 3. Januar 2019 in Sottrum ereignet hat (Symbolbild). (Björn Hake)

Nach dem Raubüberfall auf zwei Mitarbeiterinnen der Volksbank Sottrum, der sich – wie berichtet – am Donnerstag, 3. Januar dieses Jahres gegen 8 Uhr an der Filiale der Volksbank an der Großen Straße ereignet hat, gehen die Ermittler der Rotenburger Polizei jetzt mit zwei Phantomzeichnungen an die Öffentlichkeit. Bei der Tat erbeuteten zwei unbekannte Täter einen schwarzen Koffer mit Bargeld. Er wurde kurz darauf ohne Inhalt an der Anschlussstelle Stuckenborstel zur A 1 in Fahrtrichtung Bremen aufgefunden. Bei dem Überfall erlitt eine der beiden Frauen leichte Verletzungen. Trotz einer Sofortfahndung konnten die flüchtigen Täter entkommen.

Einer der Verdächtigen war dunkel gekleidet. (POLIZEI)

Eine Zeichnung zeigt einen Mann, der zur Tatzeit eine Kapuzenjacke trug. Er soll einer der beiden Täter gewesen sein, die die beiden Frauen beim Einladen von zwei Geldkoffern überfallen haben. Er sei ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und drahtig, habe einen dunklen Teint und trug einen rasierten Dreitagebart. Insgesamt war der Mann dunkel gekleidet.

Einer der Verdächtigen trug Schnäuzer. (POLIZEI)

Das andere Bild zeigt Mann, vermutlich mit dunklerem Teint, der im Zusammenhang mit einem tatverdächtigen Fahrzeug am Tag zuvor in Sottrum gesehen worden ist. Er soll mit einem anderen Mann auf der Großen Straße an diesem Fahrzeug gestanden haben. Er sei etwa 30 Jahre alt und trug einen Schnäuzer. „Ob dieser Mann an der Tat beteiligt war, ist noch unklar“, heißt es von der Polizei.

Bei dem verdächtigen Fahrzeug soll es sich um eine größere, schwarze BMW-Limousine gehandelt haben. Auffällig an dem Wagen sind zwei eckige Doppelauspuffrohre (insgesamt vier), an dem Fahrzeug befanden sich nach Zeugenaussagen Kennzeichen aus dem Heidekreis (HK-), die nach Erkenntnissen der Polizei Ende vergangenen Jahres in Bad Fallingbostel gestohlen worden sind. Am Tattag sollen jedoch Kennzeichen aus Delmenhorst (DEL-) am Auto gesehen worden sein.

Hinweise an die Polizei: 0 42 61 / 94 70.