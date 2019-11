Am linken Bildrand ist das Logo des DRK zu sehen, das das jetzige Feuerwehrhaus in Baden mitnutzt. Der Verein will das Gebäude nun mit Hilfe des Landkreises von der Stadt Achim erwerben. (Björn Hake)

Die Badener Feuerwehrleute können ihr neues Domizil, das derzeit an der Hainkämpe entsteht, vermutlich erst im kommenden Jahr in Betrieb nehmen. Wie berichtet, hatten sich die Arbeiten verzögert, auf die auch die Witterung noch einen großen Einfluss hat. Offenbar geklärt ist indes die Frage, was eigentlich mit dem jetzigen Feuerwehrhaus geschehen soll. Denn schon vor drei Jahren, als laut über einen Neubau nachgedacht wurde, hatte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Verden sein Interesse an einem Erwerb deutlich gemacht.

Und das aus zwei Gründen: Erstens sind aktuell auch vier Fahrzeuge der Rotkreuzler dort untergebracht und zweitens fehlt dem DRK-Ortsverein Baden schlichtweg eine Alternative. Schon zu dem Zeitpunkt hatte die Stadt Achim damit geliebäugelt, das dann nicht mehr benötige Feuerwehrhaus samt Grundstück für rund 300 000 Euro an das Deutsche Rote Kreuz veräußern zu wollen. Dafür soll nun der Kreisausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten grünes Licht geben.

„Sollte das DRK das alte Feuerwehrhaus nicht kaufen, wird die Stadt Achim die Immobilie auf dem freien Markt veräußern“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage der Kreisverwaltung für die öffentliche Sitzung, die am Mittwoch, 20. November, ab 16 Uhr im Kreishaus in Verden stattfindet. Deshalb sei davon auszugehen, dass das Gebäude dann zugunsten einer wirtschaftlicheren Nutzung abgerissen werde und dem Roten Kreuz für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes und des erweiterten Rettungsdienstes in jedem Fall verloren ginge. „Das hätte erhebliche Auswirkungen auf die Katastrophenschutzvorhaltung des DRK im Landkreis Verden. Ebenso hätte der Ortsverein Achim-Baden keinen Standort und müsste seine Arbeit stellen“, lautete die drastische Einschätzung in einer Stellungnahme von DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Dirk Westermann.

Seinen Worten nach habe die Stadt Achim das Haus mit einer Grundfläche von 326 Quadratmetern samt dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück dem DRK nun für 318 000 Euro angeboten. Beides sei den Preis „uneingeschränkt wert“, findet Westermann. Daher hat er einen einmaligen Zuschuss des Landkreises Verden von bis zu 300 000 Euro zur Finanzierung des Grundstücks und Gebäudes beantragt, dem die Kreisverwaltung positiv gegenüber steht. Der Zuschuss für den Erwerb und Umbau könnte 2020 aus den Haushaltsmitteln genommen werden. Die Kreisverwaltung befürwortet den Zuschuss auch „aufgrund der Bindung des Personals an dem bisherigen Standort“ und weil es in Baden keinen Ersatzstandort gäbe. Weil der Kreis sich ein Vorkaufsrecht einräumen lassen würde, könnte der DRK-Kreisverband Verden später das Grundstück nicht ohne Mitwirkung des Landkreises an Dritte verkaufen.

Auch DRK-Chef Westermann betont, dass es in der Stadt Achim "keine Alternativen für einen Standort des erweiterten Rettungsdienstes/Katastrophenschutzes gibt. "Die Stadt ist auch nicht bereit, das jetzige Feuerwehrhaus zur weiteren Nutzung an das DRK zu vermieten", erklärt er. Denn das Gebäude müsse saniert und umgebaut werden, was zusätzlich nochmal um die 300 000 Euro kosten dürfte. Das DRK erachtet den Kauf daher als "dringlich", um seine Aufgaben weiterhin verlässlich erfüllen zu können.

Für den Grunderwerb, die dafür anfallenden Nebenkosten, den Umbau und die Sanierung setzt das DRK daher insgesamt 650 000 Euro an. 300 000 Euro davon würden als Kredit aufgenommen werden, 50 000 Euro steuere das DRK als Eigenmittel selbst bei und als investiver Zuschussbedarf verbleiben dann die 300 000 Euro, die nun vom Landkreis kommen sollen. Die auf jährlich mehr als 20 000 Euro kalkulierten Folgekosten könne und wolle das DRK aus Eigenmitteln und Nutzungsentgelten bezahlen. "Es werden keine laufenden Zuwendungen des Landkreis Verden beansprucht", versichert Dirk Westermann.