Über die neue Anschlussstelle Achim-West soll das gleichnamige Gewerbegebiet an die Autobahn 27 angeschlossen werden. (Björn Hake)

Das Zeichen, das die Kreistagspolitik derzeit in Richtung Achim sendet, könnte deutlicher kaum sein. „Die Vorgehensweise wird mehrheitlich und breit getragen“, verkündete Landrat Peter Bohlmann auf Nachfrage die Haltung des Verdener Kreisausschusses zum Thema Mitfinanzierung des Projekts Achim-West. Am Montag hatte das Gremium wie immer nicht öffentlich getagt, zum genauen Abstimmungsverhalten darf der Landrat daher keine Angaben machen.

Die vom ihm erwähnte „Vorgehensweise“ beinhaltet folgende Zusage, die zwar noch eines politischen Beschlusses bedarf, nun aber politische Rückendeckung erhalten hat: Wenn Bremen, Niedersachsen oder der Bund ihr finanzielles Engagement zur Realisierung des bedeutsamen Infrastrukturprojekts Achim-West merklich erhöhen, wäre der Landkreis Verden bereit, Mitglied der Achim-West Entwicklungsgesellschaft (AWE) zu werden und eine Finanzierungslücke mit einem Gesellschafterdarlehen zu schließen.

Damit die Länder und/oder der Bund Gelder entsprechend der Bedeutung des 150-Millionen-Euro-Projekts locker machen, hatten – wie berichtet – sowohl die Stadt Achim als auch Landrat Bohlmann bereits versucht, diese einzuwerben. Bisher vergeblich, zumal auch die jüngste Verhandlungsrunde zwischen Achim und Bremen noch immer keine Einigung gebracht hat. „Wenn die Verträge endverhandelt wären, wüsste ich es“, glaubt Peter Bohlmann.

Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld bestätigt seinen Eindruck: „Wir sind einen Schritt weiter, aber noch nicht am Ende“. Weiter offen seien die Anteile Bremens an den Nettobeträgen und der Zeitpunkt, wie lange der große Nachbar diese bekommt. Die Haltung des Kreisausschusses kam in Achim jedoch sehr gut an, denn mit dem Landkreis Verden säße ein weiterer Partner im Boot. „Jetzt wird es Zeit für ein Sechs-Augen-Gespräch zwischen den beiden Bürgermeistern und dem Landrat“, betonte Ditzfeld. Danach könne es auf der Arbeitsebene weitergehen.

Bohlmann betont, dass er in jedem Fall nicht den Kreis als Ersten am Zug sieht, sondern dieser nur nachziehen könne. „Und es handelt sich dann nicht um einen Zuschuss, sondern um ein Darlehen“, macht der Landrat deutlich. „Da muss man sich schon bewegen und kann nicht auf den Landkreis warten, der in die Bresche springen soll, weil er angeblich der größte Profiteur von Achim-West ist“, kann Bohlmann sich eine Spitze in Richtung Bremen, Niedersachsen und Bundesregierung nicht verkneifen. Er spricht von einem „bundespolitisch bedeutsamen Projekt“ und kann die Zurückhaltung auf höherer Ebene daher nicht nachvollziehen. Bisher beteiligt sich der Landkreis Verden mit einem Drittel an den Kosten für die geplante Autobahnanschlussstelle Achim-West, die an der A 27 entstehen soll – mit etwa 1,8 Millionen Euro.

Wenn der Planfeststellungsbeschluss bis dahin vorliegt und die Finanzierung gesichert ist, könnte noch der alte Achimer Rat Ende September den Umsetzungsbeschluss fassen – dieses Datum ist mittlerweile aber mehr als sportlich. An diesem Donnerstag gehen zunächst die Beratungen der Ratsfraktionen zum neuen Doppelhaushalt und damit auch zur Projektfinanzierung in eine heiße Phase (ab 17 Uhr im Rathaus), über die weiteren Investitionspositionen zu Achim-West soll der Rat am 11. März entscheiden. Diese Haushaltsansätze möchte die Achimer CDU, wie berichtet, gerne komplett rausnehmen und allenfalls bei Bedarf über einen Nachtragshaushalt bereitstellen, weil eben noch kein Verhandlungsergebnis zwischen Achim und Bremen vorliegt.

Laut Bürgermeister Ditzfeld haben alle Achimer Ratsfraktionen jüngst das Angebot der Stadtverwaltung angenommen, sich in Klausurtagungen mit den Verwaltungsleuten auf den neuesten Stand zu bringen und alle offenen Fragen zu klären. Geäußert hat sich danach die dreiköpfige FDP-Ratsfraktion, die unter anderem mit Stadtkämmerer Peter Hollwedel, Geschäftsführer der AWE, just über das Projekt gesprochen hat. „Die Positionen aller Gesprächsteilnehmer waren klar pro Achim-West“, lassen die Liberalen danach wissen. Sie hoffen, dass „ein Projekt, das die Weichen für die Stadtentwicklung der nächsten Generation stellt, mit einem klaren Mandat ausgestattet werden kann, nicht mit einer knappen Mehrheit bei vielen Stimmenthaltungen“. Aber: Ob bis zum 11. März Klarheit über die Partnerschaften im Rahmen der AWE herrsche, das sei fraglich.

Für FDP-Fraktionschef Hans Jakob Baum steht fest, dass die finanziellen Auswirkungen der Projektfinanzierung auf den Haushalt der Stadt Achim "im Wesentlichen aus den Darlehenskosten bestehen", hingegen werde die Tilgung der Darlehen durch die AWE aus den Erträgen des Landverkaufs geschehen. Baum: "Daher wird das Projekt trotz angespannter Finanzlage für die Stadt keine wesentliche Mehrbelastung darstellen, natürlich werden die freien Haushaltsmittel deutlich eingeschränkt.“ Das Projekt müsse aus Sicht der FDP eine Verbesserung der Verkehrssituation und einen spürbaren wirtschaftlichen Schub für die Region bringen, wobei die ökologische Debatte Bestandteil des Abwägungsprozesses sei.