Noch ist es Zukunftsmusik, aber unmöglich scheint der Personenverkehr auf den Schienen in Thedinghausen nicht. (Björn Hake)

Thedinghausen. Zuletzt ist vor allem in der Politik, angeheizt durch Anträge der CDU und der Grünen, oft über eine mögliche Reaktivierung der Trasse der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE) in der Samtgemeinde Thedinghausen diskutiert worden (wir berichteten). Neben der Politik befasst sich aber schon seit einiger Zeit auch die „AG ÖPNV der Samtgemeinde Thedinghausen“ mit dieser Thematik. Und die hat auf einer Pressekonferenz nun mitgeteilt, dass die Reaktivierung der BTE-Trasse vom Bahnhof in Thedinghausen über Riede und Sudweyhe bis zum Bahnhof Kirchweyhe wissenschaftlich untersucht werden soll. Und zwar von der Studentin Denise Strohmeyer der Bremer Hochschule, die darüber ihre Bachelor-Arbeit schreiben wird.

„Durch diese Arbeit erhoffen wir uns Antworten. Unter anderem soll geklärt werden, was nötig ist, um diese Bahnstrecke wieder zu reaktivieren“, sagt Ralph Landwehr von der AG ÖPNV. „Welches Fahrzeug kommt für die Strecke in Frage? Wie muss ein Fahrplan aussehen und wie kann man Fahrgäste generieren? Das sind unter anderem Frage, die geklärt werden sollen.“ Die Bachelorarbeit soll bis zum 31. Mai fertig und Grundlage für weitere Planungen sein.

Wolfgang Kaib, ebenfalls von der AG, erklärte, dass man auch in Gesprächen mit der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) und der Geschäftsführung der BTE auf offene Ohren gestoßen sei. „Es ist auch im Interesse der BTE, dass etwas gemacht wird.“ Die bereits bestehende Strecke, das hätten Gespräche der AG mit der BTE ergeben, sei in einem guten Zustand. In ersten Vorgesprächen wurden schon bauliche und rechtliche Rahmenbedingungen besprochen, die für einen regelmäßigen Personenverkehr erforderlich sind.

Bestehendes Netz nutzen

Die AG ÖPNV beschäftigt sich seit Jahren mit der Verbesserung des Fahrangebotes der Regionalbusse in der Samtgemeinde und darüber hinaus. Nach Ansicht der AG gehört es aber auch dazu, vorhandenen Potenziale zu nutzen. „Das ist im Bereich der Samtgemeinde eindeutig auch der Bahnverkehr. Mit der Strecke der BTE ist die Schieneninfrastruktur vorhanden und in einem technisch hinreichend funktionsfähigem Zustand. Man muss sie eigentlich nur nutzen“, heißt es von den Mitgliedern der AG. Um diese Strecke wieder in die Diskussion zu bringen, hat die AG nun ein neues Vorhaben auf den Weg gebracht mit dem Titel „Pendelverkehr zwischen Thedinghausen und Kirchweyhe - Wissenschaftlich begleiteter Probebetrieb für einen noch festzulegenden Testzeitraum“. „Denn unser Ziel ist es doch, den Menschen Alternativen zum Auto zu geben“, sagt Christiane Siemer von der AG.

Für einen solchen Pendelverkehr könnte laut AG eine moderne Variante eines Schienenbusses eingesetzt werden. „Wir haben dafür den Brennstoffzellen-Triebwagen der Baureihe 654 der Firma Alstom im Blick. Solch ein Zug könnte das BTE-Gleis sofort nutzen und im Pendelverkehr Fahrgäste von Thedinghausen über Riede und Sudweyhe zum Bahnhof nach Kirchweyhe an die Bahnstrecke Osnabrück-Bremen und zurück bringen.“ Von Kirchweyhe aus sei ein Regionalexpress innerhalb von nur zwölf Minuten in Bremen am Hauptbahnhof. „Selbst bei einer angenommenen Fahrzeit von sogar bis zu 40 Minuten ab Thedinghausen und einer Umsteigezeit von fünf Minuten wäre eine solche Verbindung deutlich schneller als der Bus 750, welcher je nach Tageszeit bis zu 70 Minuten für die Strecke bis zum Hauptbahnhof benötigt.“

Mit der Bachelorarbeit sollen Vorschläge für Fahrzeuge, die die betriebliche Abwicklung möglichst günstig darstellen können, und Randbedingungen, unter denen eine möglichst große Fahrgastzahl zu erwarten wäre, erarbeitet werden. Begleitet wird die Bachelorarbeit von Prof. Dr.-Ing. Carsten-Wilm Müller von der

Hochschule Bremen. Mit dieser Konzeptstudie werden auch über den angestrebten Pendelverkehr zwischen Thedinghausen und Kirchweyhe hinaus gehende Perspektiven betrachtet. „So müssten in einem späteren Routinebetrieb die Fahrten ja nicht unbedingt in Kirchweyhe enden. Die Züge könnten von dort auch über die Bahnstrecke Osnabrück-Bremen zum Bremer Hauptbahnhof weiterfahren, sodass die Fahrgäste nicht umsteigen müssen. Möglich wären auch Weiterfahrten auf der Trasse der BTE bis zum Beispiel nach Leeste, Brinkum oder Huchting.“