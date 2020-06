Holger Behrmann (rechts) von Behrmanns Radhaus in Langwedel berät seine Kunden mit Visier. (Björn Hake)

Wenn die Temperaturen steigen, verschlägt es viele Menschen auf den Radsattel und hinaus in die Sonne. Dieser Trend flacht zu Corona-Zeiten keinesfalls ab, ganz im Gegenteil: Fahrradhändler im Landkreis Verden erfreuen sich derzeit vieler Kunden und sehen in der Krise eine Chance für die Fahrradbranche. Trotzdem ist es laut den Inhabern für Kunden wichtig zu wissen, dass die Geschäfte auch nach der Wiedereröffnung mit Engpässen zu kämpfen haben.

„Die Leute können keinen Urlaub mehr machen und auch der Restaurantbesuch macht oft keinen Spaß mehr“, erzählt der Achimer Fahrradmeister Benny Leussink. Daher würden nun immer mehr Menschen aufs Rad steigen und die Branche erlebe derzeit einen richtigen Boom. Etwa 70 Prozent mehr Kunden empfange sein Fahrradgeschäft während der Corona-Krise. „Der April, Mai und Juni sind ohnehin die Topmonate und wir haben einen bombastischen Umsatz gemacht“, verrät er.

Ähnliches weiß Holger Behrmann, Inhaber von Behrmanns Radhaus in Langwedel, zu berichten. „Wir durften die vier Wochen während den Schließungen nicht verkaufen, sondern nur reparieren“, erinnert er sich. Diese Zeit sei hart gewesen, denn allein durch die Fahrradwerkstatt werde kein ausreichender Umsatz gemacht. Der Andrang sei allerdings groß gewesen: Die Werkstatt sei bis heute ausgebucht und die Produkte einiger Großhersteller seien ausverkauft. Auch Kariem Moustafa von der Verdener Räderei und sein Team „haben geschraubt wie die Weltmeister und hatten viel um die Ohren.“

Zurzeit sei der Kundenandrang noch immer groß und das Geschäft werde förmlich überrannt. Wichtig zu wissen sei allerdings, dass die Fahrradgeschäfte nun im Verkauf an ihre Grenzen kämen. „Es besteht ein Beschaffungsproblem, denn nur wenige Produkte sind unendlich verfügbar“, klärt Moustafa auf. Die Produktionsstätten würden nicht voll arbeiten, wodurch es zu langen Wartezeiten kommen könne. Daher rät der Inhaber Kunden in der aktuellen Situation, Geduld zu haben.

Ein bestimmtes Modell stoße derzeit vielerorts auf besondere Begeisterung: „Wir verkaufen nun deutlich mehr Fahrräder und darunter vor allem E-Bikes oder Pedelecs“, erzählt Behrmann. Auch seine Kundschaft habe sich verändert und junge Eltern, die davor über viele Jahre gar nicht vertreten gewesen seien, würden nun wieder mehr Fahrräder kaufen. Behrmann ist sich sicher, dass die nun entstandene Begeisterung für das Radfahren nicht so schnell abflachen wird. „Es findet ein Umdenken in der Gesellschaft statt“, glaubt er. „Die Menschen kommen nun wieder aus dem Haus und Fahrradfahren liegt absolut im Trend.“

Auch Wilhelm von der Höhe, Pressesprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Achim, bestätigt, dass zu Zeiten der Corona-Krise mehr Fahrrad gefahren wird. Allerdings würden die Vorschriften teilweise nicht eingehalten. „Häufig fahren große Menschengruppen mit zu wenig Sicherheitsabstand nebeneinander“, kritisiert von der Höhe. Dass auch beim Fahrradfahren die allgemeinen Hygienebeschränkungen eingehalten werden, ist laut Sarah Humbach, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, besonders wichtig. Des Weiteren ist Ende April eine Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten, wodurch sich einige Bestimmungen für Radfahrer geändert haben. So kam es unter anderem zu einer Bußgelderhöhung für das Radfahren auf Gehwegen von zehn bis 25 Euro auf 55 bis 100 Euro. „In Bezug auf Pedelecs ist wichtig zu wissen, dass viele Autofahrer unterschätzen, wie schnell die Fahrzeuge werden können“, betont Humbach. Außerdem sollten die oft kostspieligen Elektroräder immer mit einem hochwertigen Schloss gesichert werden.