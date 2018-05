Dank der guten Konjunktur floss 2017 mehr Geld aus dem Daverdener Gewerbegebiet in den Langwedeler Gemeindesäckel als zuvor kalkuliert. (Björn Hake)

Langwedel. Zahlen lügen nicht, heißt es bekanntlich. Doch sie können durchaus trügerisch sein. Das trifft zumindest teilweise auf jene nun von der Langwedeler Verwaltung vorgestellten Zahlen des Abschlussergebnisses für das Haushaltsjahr 2017 zu. Diese lesen sich zunächst einmal sehr erfreulich: Das Jahresergebnis ist um mehr als 1,8 Millionen Euro besser ausgefallen als erwartet und so steht plötzlich statt einer geringen roten Zahl ein staatlicher Jahresüberschuss. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt für 2017 etwa 3,4 Millionen Euro und fällt damit fast 2,8 Millionen Euro höher aus als kalkuliert. Und der Liquiditätsbestand zum Ende 2017 kann sich mit mehr als acht Millionen Euro ebenfalls sehen lassen. "Doch es gilt Fehlinterpretationen zu vermeiden und das Ergebnis einzuordnen", betont Kämmerer Uwe Fahrenholz, der erst bei den Beratungen zum aktuellen Haushalt deutlich gemacht hatte, dass die finanzielle Lage für den Flecken mit Blick auf die Zukunft durchaus als bedenklich eingestuft werden könne.

Daran ändern auch die positiven Zahlen für das Jahr 2017 nichts. Wenn gleich durch sie, so berichtete Fahrenholz bei der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstagabend, natürlich die Überschussrücklagen noch etwas gestärkt werden können. Denn auf diese Rücklagen wird es in den kommenden Jahren verstärkt ankommen. Schon für dieses Jahr wird mit einem Minus im Jahresergebnis von mehr als 1,6 Millionen Euro gerechnet und nur dank der jahrelang angesammelten Rücklagen wird ein Haushaltsausgleich möglich sein.

Denn mit einem erneut so deutlich besseren Ergebnis als zunächst geplant wie in 2017, kann keineswegs wieder gerechnet werden. Als "Sondereffekt" bezeichnete Fahrenholz die Ursache für das plötzlich deutliche finanzielle Plus im vergangenen Jahr. Denn der wesentliche Grund dafür waren die dank der guten Konjunktur erzielten Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer. Vier Millionen Euro hatten für diesen Posten im Ansatz gestanden, etwa 5,1 Millionen Euro sind es letztlich geworden. Auch bei der Einkommenssteuer konnten letztlich knapp 140 000 Euro mehr als zuvor veranschlagt verzeichnet werden. "Über die Entwicklungen können wir uns freuen", sagte der Langwedeler Kämmerer, aber nicht, ohne darauf hinzuweisen, dass dadurch natürlich auch die Kreisumlage gestiegen ist – sprich Aufwendungen, die an den Landkreis gezahlt werden müssen.

Dass es letztlich bei der Gesamtsumme der Aufwendungen 2017 nur eine geringe Differenz zwischen Kalkulation und Endabrechnung gab, war den um 260 000 Euro geringer als geplant ausgefallenen Kosten für Personal zu verdanken. Der Blick auf die Haushaltsreste, die in den diesjährigen Haushalt überführt werden, zeigt letztlich, wie wenig Aussagekraft manche nackten Zahlen von 2017 für die gesamte finanzielle Lage Langwedels eigentlich haben. Denn der hohe Liquiditätsbestand und der noch verhältnismäßig geringe Schuldenstand von knapp 2,6 Millionen Euro Ende des vergangenen Jahres liegen nur vor, weil viele der geplanten Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Oberschule noch nicht getätigt worden waren.

Alleine für dieses Projekt mussten eigentlich für 2017 veranschlagte Investitionskosten von 7,5 Millionen Euro nun auf dieses Jahr verschoben werden. Damit wird der hohe liquide Bestand von 8,1 Millionen am Ende dieses Haushaltsjahres deutlich geschmolzen sein. Noch höher fällt der Haushaltsrest bei den Krediten aus, die 2017 wegen der Schulneubauverzögerungen noch nicht benötigt wurden. Mehr als zehn Millionen Euro müssen damit dieses Jahr mehr aufgenommen werden. Und schon steigt der Schuldenstand des Flecken Langwedel auf rund 13 Millionen Euro an.