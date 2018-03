Zum Dank für jahrelange ehrenamtliche Schiedsarbeit bekam Lore Cordes von Bürgermeister Manfred Cordes eine Urkunde und einen Blumenstrauß überreicht. (Björn Hake)

Oyten. Achteinhalb Jahre hat Lore Cordes in Oyten geschlichtet, wo es denn möglich war. Als Schiedsfrau für die Gemeinde versuchte sie, zwischen Streitparteien eine einvernehmliche und außergerichtliche Einigung zu erreichen. Zwischen zwei und 14 Fälle im Jahr hat sie in dieser Zeit nach eigenen Angaben betreut – und das häufig auch mit Erfolg. Von den von ihr begleiteten sieben Schiedsverfahren im vergangenen Jahr etwa habe bei fünf Fällen eine Einigung erzielt werden können. Doch das waren gleichzeitig auch ihre letzten Fälle. Lore Cordes ist als Schiedsfrau der Gemeinde Oyten zurückgetreten und wurde nun von Bürgermeister Manfred Cordes verabschiedet.

"Es ist eine große Aufgabe und spart den Gerichten nicht nur viel Arbeitszeit, sondern auch Steuergelder", betonte das Gemeindeoberhaupt. Schiedspersonen seien das "Bindeglied zwischen Gericht und Gesellschaft" und leisten eine ehrenamtliche Tätigkeit, die sehr viel Kraft koste. "Es ist dabei eine Arbeit im Stillen", hob Manfred Cordes hervor, dass sich die Arbeit außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung abspiele, aber für die Gemeinde dennoch unverzichtbar sei. "Ein ganz herzliches Dankeschön" für die jahrelange Arbeit richtete er an Lore Cordes, die in ihrem nun begonnenen Ruhestand plant, viel unterwegs zu sein und so schlichtweg nicht mehr die Zeit für die Schiedsarbeit zu haben.

Während ihrer Amtszeit habe sie durchaus einen Wandel bei den zu bearbeitenden Fällen feststellen können. Fast ausnahmslos handele es sich dabei im Übrigen um Nachbarschaftsstreitigkeiten wie zu hohe Hecken oder Ruhestörungen. "Am Anfang war es noch so, dass die Leute wirklich versucht haben, eine Einigung zu erzielen", erzählte Lore Cordes bei der Verabschiedung. Inzwischen gebe es vermehrt Fälle, wo jemand dem anderen nur eins auswischen wolle oder von vornherein nur auf die Erfolglosigkeitsbescheinigung aus sei. Denn nur mit dieser ist dann auch der Gang vor Gericht möglich. Als Ursache für diese Entwicklung sieht die 65-Jährige die immer dichter werdende Bebauung und eine Gesellschaft, die immer anonymer werde. Auch Bürgermeister Cordes merkte diesbezüglich an: "Gerade das fördert die Streitigkeiten heutzutage."

Umso schöner, wenn man es schafft, die Streitparteien zu einer Einigung zu bringen, wie Lore Cordes aus eigener Erfahrung weiß. Ein Verfahren bedeute dabei für die Schiedsperson immer viel Arbeit, durch Besuche vor Ort, die Gespräche und nicht zuletzt den Papierkram kommen pro Fall so schnell einige Stunden zusammen. Hinzu kommen die Fortbildungsseminare. "Man wird mit der Zeit zu einem kleinen Anwalt", sagte Lore Cordes. Dabei ist die Rechtsprechung für die Schlichtungsarbeit gar nicht der entscheidende Gradmesser. "Was wir am Ende vereinbaren, kann auch völlig außerhalb der Gesetzeslage sein", betonte sie. Die Vereinbarung habe dann im Übrigen 30 Jahre Bestand. Zusätzlich zu den Verfahren kommen auch noch sogenannte Tür-und-Angel-Fälle, bei denen es bereits ohne Verfahren zu einer Einigung kommt.

Nachfolgersuche hat begonnen

In Oyten ist das Schiedsamt in zwei Bezirke unterteilt, Lore Cordes war für Oyten-Süd (Oyten-Süd, Meyerdamm, Oyterdamm und Bockhorst) zuständig. Weiterhin für Oyten-Nord (Oyten-Nord, Bassen, Sagehorn und Schaphusen) als Schiedsmann im Einsatz ist Christoph Berthold – und das inzwischen bereits seit mehr als 15 Jahren. Die Gemeinde Oyten sucht nun eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen für Berthold, der im Bezirk Oyten-Süd wohnhaft ist und es sich zutraut, zukünftig unvoreingenommen zwischen Streitparteien zu schlichten. Interessierte Bürger können sich bis zum 30. April im Rathaus melden. Dem Rat bleibt es dann vorbehalten, am Ende aus den Vorschlägen dem Amtsgericht Achim einen Bürger zur Bestellung als Schiedsperson vorzuschlagen.