Die Band Opas Stube ist ebenfalls beim Re-Start der Offenen Bühne im Kasch dabei. (Björn Hake)

Das Kasch-Team bleibt optimistisch: „Die Zeiten der Besserung sind da.“ Die Kulturveranstaltungen laufen, wenn auch in veränderter Form, wieder an, bisherige Veranstaltungsreihen werden wieder aufgenommen und da soll in Achim die etablierte Offene Bühne eben keine Ausnahme machen. „Nach so langer Zeit kommt nun eine schöne Stilmischung zu uns auf die Bühne“, heißt es daher aus dem Kasch, wo am Dienstagabend, 15. September, ab 19.30 Uhr Livemusik geboten wird. Dem Publikum wird an diesem Abend eine Mischung aus zwei Singer/Songwritern der ruhigeren und charismatischen Art sowie zwei mehrköpfigen Bands rockiger Natur geboten.

Den Auftakt macht der Singer/Songwriter Jannik Woelki aus Oyten, der am Klavier die Zuschauer mit deutsch- und englischsprachigen Texten unterhalten will. Er war im Jahr 2016 in der Sendung „Dein Song“ zu sehen. Dazu hat er die Zeit der Corona-Pause genutzt, um seine eigene Produktion von Stücken „ordentlich voranzutreiben“, wie es in der Ankündigung des Kasch heißt.

Danach geht es auf der Bühne schon etwa wilder zu, denn die Gruppe VERrockt kommt mit ordentlich Wumms daher. Die vierköpfige Gruppe setzt voll auf handgemachte Rockmusik und kommt mit überwiegend deutschen Texten ins Kasch. Dabei bedienen sie gleich mehrere Genres wie Rock, Pop, Punk, Metal und andere. „Wir wollen uns nicht in eine bestimmte Schublade einordnen lassen. Wir haben Bock auf Rock und wollen, dass die Leute mit uns genauso viel Spaß haben, wie wir, wenn wir coole Musik in unserem eigenen Rocksound zum Besten geben“, heißt es von der Band selbst.

Stimme und Klavier

Sozusagen im Wechsel geht es dann nach einer Pause mit einem Einzelkünstler weiter: Singer/Songwriterin Katharina Datan aus Osnabrück bewege sich minimalistisch und mit traumwandlerischer Melancholie – sie habe eine Vorliebe dafür, ihre Zuhörer mit Stimme und dem Klavier „in ein düsteres und zugleich buntes Kaleidoskop“ zu locken.

Eine Band setzt den Schlusspunkt: 2015 wurde sie von dem damaligen Solokünstler Henning Feyen gegründet: Opas Stube kommt nun mit fünf Mann auf die Bühne und will das Publikum mit deutschsprachigen Songs aus mehreren Genres unterhalten. Rock, Pop, und Folk, kombiniert mit einem ganz eigenen Stil sorgen für einen Sound, „den es sich lohnt anzuhören“, verspricht das Kasch. Neben Feyen (Lead-Gesang, Akustik-Gitarre, Mundharmonika) gehören Stefan Krecher (Lead-Gitarre, Background-Gesang), Matthias Hemprich (Piano/Keyboard, Ukulele, Melodica, Glockenspiel, Akkordeon, Background-Gesang), Arnd Baeslack (Bass, EWI (Elektronisches Wind Instrument) und Andreas Vöge (Schlagzeug) zur Band.

Wer live dabei sein möchte, sollte sich auf der Homepage des Kasch unter der Adresse www.kasch-achim.de vorab registrieren, damit es vor Ort am Abend nicht zu Wartezeiten aufgrund der Datenerfassung kommt. Der Eintritt ist wie immer frei. Wer den Weg ins Kasch scheut, aber nicht auf die Offene Bühne verzichten möchte, kann via Live-Stream im Kasch TV unter der Adresse www.twitch.tv/kasch_tv zuschauen. Für die nächsten Offenen Bühnen sucht das Team noch Künstlerinnen und Künstler, die gerne auftreten möchten. Wer Interesse hat, sollte eine E-Mail an offenebuehne@kasch-achim.de schicken.